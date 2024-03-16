波音飛機接二連三出事　聯合航空客機降落後發現外部面板缺失不知掉落何處

記者彭巧蓁／綜合報導 波音飛機又出事！當地時間周五（15日）一架由三藩市起飛前往俄勒岡州南部的美國聯合航空班機，在降落後竟然發現外部面板缺失一塊，機場緊急關閉檢查跑道，但沒有發現任何碎片。 據《美聯社》報導，這架美聯航433號航班於上午10點20分離開三藩市，中午前不久降落在羅格谷國際梅德福機場。機場負責人安柏賈德（Amber Judd）表示，飛機安全著陸，沒有發生任何事故，是在飛行後進行例行檢查時發現外部面板遺失，而且不知所蹤，賈德說機場立即關閉以尋找面板碎片，但都沒有發現，不知道是掉在哪裡。

聯合航空表示，缺少的面板位於飛機的下側，機翼與機身相接的位置，緊鄰起落架。發言人透過電子郵件表示，該航班載有139名乘客和6名機組人員，由於沒有跡象表明飛行過程中受到損壞，因此沒有宣布緊急情況。 他在聲明中表示，「我們將對飛機進行徹底檢查，並在其恢復服務之前進行所有必要的維修。另外也將進行調查，以更全面地了解這種損害是如何發生的。」 據美國聯邦航空局稱，這架飛機是波音737-824，屬於波音737-800系列的一部分，於1998年4月首飛，並於當年12月交付給大陸航空公司。聯合航空是自2011年11月30日起開始營運這架飛機。