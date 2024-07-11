波音「星際飛機」四度押後歸期 太空人：有信心能返回地球

美國波音公司的太空飛船「星際飛機」(Starliner)載著兩名美國太空人試飛往太空，6月6日成功與國際太空站對接，兩人原定逗留約一星期返回地球。但因技術問題，他們已四度押後返回地球，滯留太空超過一個月，引起外界擔心。兩名太空人周三表示，有信心星際飛機能夠載他們安全返家。有報道指，預料星際飛機最早7月尾才能返航，或者要至8月中。

今次是星際飛機首次載人上太空，參與試飛的是美國太空總署(NASA)太空人威廉斯(Sunita Williams)及威爾莫爾(Butch Wilmore)，因氦氣洩漏和推進器失靈，該飛船差點未能與太空站對接，之後原定6月14日返航，但因發現問題而推遲。兩人周三於國際太空站見記者，威廉斯說，「我感覺很好，有信心飛船能載我們回家，沒有問題」。據悉，星際飛機飛往太空站時5個推進器失靈，之後4個可重新啟動，威爾莫爾指應該有足夠的推進器助他們離開軌道；若有需要，還有較大的引擎可替補。