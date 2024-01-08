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國際
2024-01-08 14:31:18

波音737 MAX9飛脫機門墜民宅後園 公路旁發現吸出機外電話

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波音737 MAX9飛脫機門墜民宅後園 公路旁發現吸出機外電話

波音737 MAX9飛脫機門墜民宅後園 公路旁發現吸出機外電話

美國阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機上周五（5日）從俄勒岡州波特蘭機場起飛後不久，一道艙門在空中飛脫，需緊急折返。美國全國運輸安全委員會周日（7日）尋回飛脫機門殘骸，據報由一名叫Bob的波特蘭教師在其寓所後園發現。委員會還稱，這架客機的兩個黑盒都已被找到，但駕駛室對話紀錄儀在機門飛脫時的數據，因超過2小時錄音時間，已被新數據覆蓋，因此沒有事發時的數據。

在艙門飛脫後，有部分乘客的手機被吸出機外，有網民在波特蘭公路旁發現一部手機，仍處於飛行模式，仍有一半電量，打開了航班領取行李的通知書頁面，當局到場調查後指這是當局發現的第2部手機。

在艙門飛脫後，有部分乘客的手機被吸出機外，有網民在波特蘭公路旁發現一部手機，仍處於飛行模式，仍有一半電量，打開了航班領取行李的通知書頁面，當局到場調查後指這是當局發現的第2部手機。 在艙門飛脫後，有部分乘客的手機被吸出機外，有網民在波特蘭公路旁發現一部手機，仍處於飛行模式，仍有一半電量，打開了航班領取行李的通知書頁面，當局到場調查後指這是當局發現的第2部手機。 美國阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機上周五（5日）從俄勒岡州波特蘭機場起飛後不久，一道艙門在空中飛脫，需緊急折返。 美國阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機上周五（5日）從俄勒岡州波特蘭機場起飛後不久，一道艙門在空中飛脫，需緊急折返。 美國阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機上周五（5日）從俄勒岡州波特蘭機場起飛後不久，一道艙門在空中飛脫，需緊急折返。 美國阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機上周五（5日）從俄勒岡州波特蘭機場起飛後不久，一道艙門在空中飛脫，需緊急折返。 美國阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機上周五（5日）從俄勒岡州波特蘭機場起飛後不久，一道艙門在空中飛脫，需緊急折返。

同類客機曾三次亮「自動增壓失效燈」

此外，調查還顯示事故發生前，阿拉斯加航空公司運營的波音737 MAX 9型客機已先後於去年12月7日、本月3日、本月4日，三次在飛行過程中報告「自動增壓失效燈」亮起，不過目前還不清楚這與5日的事故是否有關。據事故調查相關人士透露，5日出事的這架波音737 MAX 9型客機是「先經歷了劇烈的客艙失壓，艙門才在半空中脫落」。

檢查程序暫未能展開

美國聯邦航空管理局稱，飛機要暫時停飛接受檢查，直至確認安全為止。當局初時稱，每架飛機的檢查時間大約要4至8小時，但路透引述消息，稱波音仍然未和聯邦航空管理局就檢查標準達成共識，意味檢查程序暫時未能展開。

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出事的阿拉斯加航空737 MAX 9客機上周五由波特蘭前往加州安大略市，起飛不久近機尾部分一個艙門飛脫。當局稱幸客機當時只是起飛了大約10分鐘，仍未到乘客可以在艙內自由走到的高度，否則將釀成更大災難。

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