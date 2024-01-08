波音737 MAX9飛脫機門墜民宅後園 公路旁發現吸出機外電話

美國阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機上周五（5日）從俄勒岡州波特蘭機場起飛後不久，一道艙門在空中飛脫，需緊急折返。美國全國運輸安全委員會周日（7日）尋回飛脫機門殘骸，據報由一名叫Bob的波特蘭教師在其寓所後園發現。委員會還稱，這架客機的兩個黑盒都已被找到，但駕駛室對話紀錄儀在機門飛脫時的數據，因超過2小時錄音時間，已被新數據覆蓋，因此沒有事發時的數據。

在艙門飛脫後，有部分乘客的手機被吸出機外，有網民在波特蘭公路旁發現一部手機，仍處於飛行模式，仍有一半電量，打開了航班領取行李的通知書頁面，當局到場調查後指這是當局發現的第2部手機。