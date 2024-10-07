波音787部分零件存在缺陷 義大利2下游廠商「偷工減料」危害飛安

義大利檢方於5日指控7名人士和2家下游廠商涉嫌欺詐及違反飛機安全規則，因偷工減料的行為導致其生產的飛機零件存在缺陷，從長遠來看將對航空安全造成影響。
零件缺陷
據路透社5日報道，由於此前波音公司表示，義大利航空航天集團萊昂納多（LDOF.MI）的一家公司為其787夢想客機（787 Dreamliner）提供的部分零件存在缺陷，義大利檢方於2021年底啟動調查，並於近日發布調查結果，指出2家義大利下游廠商使用較便宜且不符合標準的鈦和鋁來製造某些零件，從而在原材料成本上節省了大量金錢。
義大利檢方稱，與其合作的航空專家證實至少有4829個不合規的鈦製零件和1158個不合規的鋁製零件，「這導致製造出來的飛機零件靜態和抗壓強度特性顯著降低，對航空安全造成影響。」不過，該聲明未透露這2家下游廠商和7名涉案人員的名字。
被調查人員
據2名知情人士透露，此次調查的重點對象是萊昂納多的前供應商MPS（Manufacturing Process Specification）及其現已破產的前身公司Processi Speciali，被調查的7人包括MPS老闆英格羅索（Antonio Ingrosso）與其父親Processi Speciali負責人文琴佐（Vincenzo），他們的律師表示「確信他們的行為完全遵守了法律」。
多個客機未達標
據路透社此前報道，2021年12月，義大利檢方曾在一份暫定報告指稱，該國飛機零件製造廠商MPS於2016年到2021年期間為美國波音公司（BA-US）787夢幻客機生產的零件中，共有4000多個未達到標準，且已經被安裝在多架波音787夢幻客機中。當時波音回應稱正在調查當中，認為不會對飛航安全造成立即影響。
義大利檢方5日表示：「專家工作和調查得出的結論是，從長遠來看，一些不合規的結構部件可能會對飛機的安全造成損害，因此需要美國公司對相關飛機啟動特別維護行動。」並補充指出，波音公司和萊昂納多公司是其受害者，且已配合調查。
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