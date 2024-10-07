波音787部分零件存在缺陷 義大利2下游廠商「偷工減料」危害飛安

義大利檢方於5日指控7名人士和2家下游廠商涉嫌欺詐及違反飛機安全規則，因偷工減料的行為導致其生產的飛機零件存在缺陷，從長遠來看將對航空安全造成影響。

零件缺陷

據路透社5日報道，由於此前波音公司表示，義大利航空航天集團萊昂納多（LDOF.MI）的一家公司為其787夢想客機（787 Dreamliner）提供的部分零件存在缺陷，義大利檢方於2021年底啟動調查，並於近日發布調查結果，指出2家義大利下游廠商使用較便宜且不符合標準的鈦和鋁來製造某些零件，從而在原材料成本上節省了大量金錢。

義大利檢方稱，與其合作的航空專家證實至少有4829個不合規的鈦製零件和1158個不合規的鋁製零件，「這導致製造出來的飛機零件靜態和抗壓強度特性顯著降低，對航空安全造成影響。」不過，該聲明未透露這2家下游廠商和7名涉案人員的名字。