波音787首次降落南極洲　滑行3000米冰雪跑道(有片)

挪威大西洋航空（Norse Atlantic Airways）一架波音787夢幻客機（Boeing 787 Dreamliner），於南極時間周三（15日）凌晨約2點成功降落在距離特羅爾研究站6.8公里處的特羅爾機場（Troll Airfield），這是夢幻客機首次飛往第六大洲，成功寫下歷史。

綜全報道，該航班於本月13日從奧斯陸起飛，中途經停開普敦，然後繼續向南飛行。特羅爾機場的跑道長3,000公尺、寬 60 公尺，由冰雪雕刻而成，平時做為簡易機場使用，平均溫零下25度，本次降落挑戰在於沒有無線電導航系統引導飛機，機場也無法提供任何測量速度與方向的協助。。不過，這並非意味有固定航線往返南極。今次航班原來是45名挪威極地研究所科學家的包機，將多名科學家和12噸的設備運送到南極洲的特羅爾研究站。挪威極地研究所所長Camilla Brekke表示：「我們可以透過使用大型現代化飛機來實現環境效益，這可以幫助減少南極洲的整體排放和環境足跡。而如此大型的飛機也為特羅爾的物流開闢了全新的可能性，這也將有助於加強挪威在南極洲的研究。」