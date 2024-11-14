泰劇為效果竟給貓落藥致抽搐乾嘔　動保團體報警(有片)

泰國熱播中的古裝劇《阿瑜陀耶女王》(แม่หยัว，另譯：攝政王妃)，劇中一場毒貓戲，找來真貓咪拍攝，且貓咪在鏡頭前劇烈抽搐、乾嘔慘叫，引發全網狠批虐待動物，導演發聲明承認對貓咪打麻醉藥，強調貓咪現在很健康，但仍得不到觀眾諒解。夯劇一夕人氣受創，電視台發聲明道歉。
綜合報道，《阿瑜陀耶女王》由電視台One31製作播出，斥資龐大預算以及找來當紅一線男女明星演出，大尺度場面和宮鬥劇情相當具話題性，開播後連海外觀眾都在追。然而該劇第5集為效果竟給貓落藥爆發劇組對真貓落藥風波，動物保護團體認為事件很嚴重，11日已前往報案，要求警方調查劇組是否有違法行為。畜牧業發展部動物福利及獸醫服務處處長、獸醫Chaiwan Tunak昨日透露，電視台One31劇組於13日上午已提供資料給相關官員，涉事的貓咪亦被帶到局方檢查。
導演上傳黑貓影片強調現況很健康
面對外界批評，電視台One31於10日發表道歉聲明，關於電視劇找真貓演出，造成觀眾不適而深感抱歉。聲明強調劇組對動物的健康和安全非常重視，劇中的貓咪是來自於一家專業的動物模特公司，該公司提供動物參與電視劇、電影拍攝方面擁有超過10年的經驗，也是貓咪的主人，指在拍攝過程中，該公司專業人員全程監護，確保貓咪在每一個環節中的安全。
此外，《阿瑜陀耶女王》導演Sant Srikaewlaw發表聲明，坦承拍戲確實對貓咪使用麻醉藥，但強調現場有貓的主人以及專業人士在場，貓咪已經恢復正常生活，他已經聯絡動物模特經紀公司，促請再次為貓咪做健康檢查，他強調不會忽視觀眾的擔憂。導演更上傳黑貓的影片，強調貓咪現況很健康。至於劇中女主角Mai亦於社交平台發文，強調自己不認同任何虐待動物的行為，不清楚拍攝細節，並表示很心疼動物。演員之一Ferny所屬公司發聲明澄清，聲明強調演員沒有直接參與搬運貓咪，以及貓咪相關戲的拍攝，對於本次事件也感到遺憾，承諾未來會更謹慎，避免類似情況發生。
警告：以下影片內容或會令人情緒不安
วางยาสลบแมวจริง โนการแสดงค่ะ ที่แซวๆกันว่าแมวแสดงเก่ง ก็คือวางยาจริงๆ แมวกระตุก ตัวเกร็งจริง ขย้อนทุกอย่างออกมาตอนถ่ายทำ แล้วนักแสดงยังมาเม้นว่าให้ส่งเข้าชิงรางวัลการแสดงอีก#แม่หยัวep5 #แม่หยัว pic.twitter.com/RZskyOGnMl— sᴡ_🎀🐰🕊 (@TifFaNy_9member) November 9, 2024
ก็ไม่ควรใช้แมวจริงแต่แรกอยู่แล้วมั้ย— ฮานึง ( ᐛ )🤳 (@zzzilllaaa) November 9, 2024
ถ่ายตอนแมวกิน แล้วตัดภาพมาหุ่นแมวปลอมนอนนิ่งเลยก็ยังได้ ... ยังเนียนกว่าแพมเพิสโผล่ผ้าอีก#แม่หยัว #แบนแม่หยัว pic.twitter.com/eYYf8It4z1