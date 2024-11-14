泰劇為效果竟給貓落藥致抽搐乾嘔　動保團體報警(有片)

泰國熱播中的古裝劇《阿瑜陀耶女王》(แม่หยัว，另譯：攝政王妃)，劇中一場毒貓戲，找來真貓咪拍攝，且貓咪在鏡頭前劇烈抽搐、乾嘔慘叫，引發全網狠批虐待動物，導演發聲明承認對貓咪打麻醉藥，強調貓咪現在很健康，但仍得不到觀眾諒解。夯劇一夕人氣受創，電視台發聲明道歉。

綜合報道，《阿瑜陀耶女王》由電視台One31製作播出，斥資龐大預算以及找來當紅一線男女明星演出，大尺度場面和宮鬥劇情相當具話題性，開播後連海外觀眾都在追。然而該劇第5集為效果竟給貓落藥爆發劇組對真貓落藥風波，動物保護團體認為事件很嚴重，11日已前往報案，要求警方調查劇組是否有違法行為。畜牧業發展部動物福利及獸醫服務處處長、獸醫Chaiwan Tunak昨日透露，電視台One31劇組於13日上午已提供資料給相關官員，涉事的貓咪亦被帶到局方檢查。