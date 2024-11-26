泰北佛寺發現41具屍體　住持稱用來「練習冥想」

泰國北佛寺查獲41具屍體 住持稱用來「練習冥想」

泰國警方近日在北部披集府（Phichit Province）一座佛寺，發現了40多具據稱用來「練習冥想」的屍體。警方、公共衛生官員與佛教辦事處等已就此擴大展開調查。 根據《法新社》與泰國傳媒報道，泰國警方24日表示，當局23日在披集府佛教寺院「Pa Nakhon Chaibovorn」內的15個佛亭共發現了41多具被裝在棺材裡的屍體。

屍體附遺體捐贈證明 一位匿名高階警官透露，這些屍體都附有死亡證明和遺體捐贈證明，警方目前為止尚未提出任何指控。正與死者家屬聯繫，以確認屍體是自願捐出，而非被竊盜。 與此同時，警方還在佛寺內發現一個巨大池子，池內有600多條鱷魚，且建有圍欄密封鱷魚池。僧侶透露，進入寺廟的信眾及冥想者無法靠近該鱷魚池，只能在圍欄外進行冥想修行。

Police and health officials in Phichit province will visit a monastery in Ban Noi sub-district of Pho Thale district today, to investigate the presence of 41 corpses, reported to be used in meditation course.



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住持稱自行開發以屍體來練習冥想 該寺院住持「Phra Ajarn Saifon Phandito」告訴媒體，以屍體來練習冥想是他開發的技術，已有不少僧侶前來學習與傳承知識，但他並不清楚有多少人採用這套方法。住持還透露這特殊的方式，就是讓修行者在停放棺木與屍體的亭子內進行冥想。 泰媒指出，警方20日也在鄰近的甘烹碧府（Kamphaeng Phet Province）的另一間寺廟發現了12具遺體。 披集府警方表示，他們正與其他地區的執法當局合作，以調查這種做法的普遍程度。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章