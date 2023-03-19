泰北清邁府受罕見冰雹暴侵襲 數百房屋受損 居民震驚：只在數十年前見過(有片多圖)

泰國北部清邁府廣泛地區周六(18日)受冰雹暴侵襲，多個縣落雹夾雜狂風暴雨，數百房屋受破壞，有居民受傷。

從民眾上傳社交網的影片及照片可見，清邁府多地橫風橫雨，有建築物鐵皮屋頂被強風掀起，瓦礫雜物橫飛。有民房的天花板倒塌、鋼筋折斷。媒體報道，大量電線杆被吹斷，樹木連根拔起，廣告板塌下。

冰雹暴持續近20分鐘

有居民的住所被毀，表示「暴雨和落雹持續近20分鐘」。另有民眾在Facebook上傳圖像，形容自己像身處南韓那樣。

當地媒體「Thaiger」報道，清邁府多地於當地時間下午3時半左右開始刮起強風，不久後落雹，夾雜暴風雨，之後又一輪冰雹落下。整個清邁市中心都被冰雹覆蓋，從社交網圖片可見，地上布滿冰雹。Nimmanhaemin區的居民和遊客紛紛跑上街，看看這難得一見的景象。居民對如此強的冰雹暴都感到驚訝，說這樣的天氣在清邁已很久沒見，一名男子說，只在數十年前見過冰雹暴，當時他還是個小孩。