泰國一讀通過同婚草案最快明年上路　料成東南亞首國

泰國眾議院周四(21日)以360票贊成、10票反對，一讀通過同性婚姻的《民事與商事法》修正草案，使泰國往同性婚姻合法化邁出一大步。接著眾議院將組成委員會合併4版本草案，並預計明年可完成二讀及三讀，交參議院通過後再經泰王同意正式宣告，同婚合法即可上路。令泰國有望成為通過同婚法的第一個東南亞國家。

法案內的用語由「男人與女人」修改為「個人」、「先生與妻子」修改為「婚姻夥伴」，促使同性伴侶享有與異性伴侶之間的平等權益。昨天同時一讀通過的前進黨、民主黨，以及民間團體提出的修正版本，眾議院將成立專門的委員會將4個版本合併為一，以內閣版本的為主要架構，共要修正68條法律，這些版本內容差異不大，但是內閣版本主張17歲為合法結婚年齡，而前進黨和民間版本則主張合法年齡為18歲。