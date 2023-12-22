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國際
2023-12-22 13:03:00

泰國一讀通過同婚草案最快明年上路　料成東南亞首國

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泰國一讀通過同婚草案最快明年上路，料成東南亞首國。(網上圖片)

泰國一讀通過同婚草案最快明年上路，料成東南亞首國。(網上圖片)

泰國眾議院周四(21)360票贊成、10票反對，一讀通過同性婚姻的《民事與商事法》修正草案，使泰國往同性婚姻合法化邁出一大步。接著眾議院將組成委員會合併4版本草案，並預計明年可完成二讀及三讀，交參議院通過後再經泰王同意正式宣告，同婚合法即可上路。令泰國有望成為通過同婚法的第一個東南亞國家。

法案內的用語由「男人與女人」修改為「個人」、「先生與妻子」修改為「婚姻夥伴」，促使同性伴侶享有與異性伴侶之間的平等權益。昨天同時一讀通過的前進黨、民主黨，以及民間團體提出的修正版本，眾議院將成立專門的委員會將4個版本合併為一，以內閣版本的為主要架構，共要修正68條法律，這些版本內容差異不大，但是內閣版本主張17歲為合法結婚年齡，而前進黨和民間版本則主張合法年齡為18歲。

法案仍須二讀三讀，眾院通過及泰王宣告。(資料圖片)

法案仍須二讀三讀，眾院通過及泰王宣告。(資料圖片)

法案仍須二讀三讀 眾院通過及泰王宣告

過去泰國曾有不少同性伴侶試圖登記結婚，但有礙現行《民事與商事法》規定，婚姻關係由一男一女組成，因此他們都被戶政單位引述相關條文拒絕。泰國軍政府內閣曾在2018年通過同性伴侶法草案，並送到國會審議，但由於議會選舉使得草案擱置，新國會上台，法律程序又得重來，不過20192023年間，同婚法案始終卡關無法三讀，一直到新總理賽塔(Srettha Thavisin)5月上台後，才得以順利推動。

同婚法修正草案預計在2024年可以二讀及三讀，一旦眾議院完成三讀，法案就會送交至參議院通過，在經過泰王同意後公布於政府公報上，就正式宣告泰國同婚合法上路。

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