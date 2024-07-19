泰國九旬翁出院回家離世　70年髮妻流淚抱夫後病逝

相愛70年！泰國武里南府一對老夫妻感情非常好，2人總是有說不完的話。12日上午90歲丈夫普拉姆（Pram Kleerim）過世，89歲的妻子流淚要求最後一次擁抱丈夫，沒想到時隔2小時後也因病情惡化去世。
非常想要在醫院陪伴
根據Khaosod English報道，90歲的普拉姆（Pram Kleerim）與89歲的妻子賈姆瓏（Jamlong Kleerim）育有3名兒子和3名女兒，2人感情非常好，前陣子賈姆瓏住院治療時，普拉姆非常想要在醫院陪伴，但孩子們考量到他的身體也很虛弱而反對。
3天後，賈姆瓏出院返家，看到愛妻的普拉姆非常開心，2人手牽手聊着天，不過晚間家人們考量他們的身體狀況，因此決定讓賈姆瓏睡房間、普拉姆則睡在房外。
「也許是時候到了」
7月12日上午9時5分，在房外的普拉姆過世，賈姆瓏得知後流着眼淚，要求最後一次擁抱丈夫後才要回房間。沒想到上午11時30分許，賈姆瓏的病情也惡化，出現呼吸困難，於11時35分去世。
夫妻倆的葬禮於13日舉行，家屬將他們的棺材並排放置，孩子們雖然十分悲傷，但感覺「也許是時候到了」，相信父母在同一天離開是結伴到天堂，現在手牽手在一起。
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