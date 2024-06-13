泰國乞丐月入逾2萬拒轉行　官員請求遊客別再施捨

泰國街頭乞討的狀況日益嚴重並成社會問題，由於有乞丐每月能賺得近10萬泰銖(折合約2.1萬港元)，導致有人有工不上，寧原轉行行乞，令乞丐的人數不斷有增無減。當地社會發展與人類安全部長Varawut Silpa-archa近日公開呼籲，希望遊客停止施捨路邊的乞丐。

Silpa-archa周二(11日)表示，他領導的部門一直在與泰國皇家警察和曼谷市政府等多個機構合作，希望能遏制乞討行為，據稱社會發展與人類安全部每個月都會進行5次掃蕩、逮捕街頭乞丐，最嚴重可判1個月的監禁或最高1萬泰銖(約2,100港元)的罰款。他透露，過去10年來，泰國已有大約7,000名乞丐被捕、其中30%是外國人，外籍乞丐會被驅逐回自己的國家，而本地的乞丐會被送到政府部門開辦的機構，接受職業培訓，並被鼓勵求職，不過，一些曾經被捕的乞丐最終返回街頭行乞，因為他們賺到的錢，遠高於他們支付的罰款。