泰國八旬婦停止呼吸40分鐘後復生　自稱「僧侶送我回家」

泰國武里南府一名85歲婦人被孫女發現失去呼吸，搖晃、呼喊她也沒反應，家人悲傷地為婦人準備喪禮，40分鐘後婦人突然「回神」，還說自己是「被僧侶送回來的」。

綜合泰媒報道，當時家屬正準備婦人的告別儀式，同時通知有關單位將婦人遺體送往寺廟欲進行宗教儀式，沒想到40分鐘後婦人突然睜開眼睛並起身坐着。孫女告訴媒體，家人詢問婦人狀況，婦人表示自己昏迷期間，「看見」1位僧侶並與其交談了一會兒，之後僧侶送她「回家」，她就醒了。