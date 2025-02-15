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國際
2025-02-15 10:45:39

泰國八旬婦停止呼吸40分鐘後復生　自稱「僧侶送我回家」

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泰國八旬婦停止呼吸40分鐘後復生　自稱「僧侶送我回家」

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泰國武里南府一名85歲婦人被孫女發現失去呼吸，搖晃、呼喊她也沒反應，家人悲傷地為婦人準備喪禮，40分鐘後婦人突然「回神」，還說自己是「被僧侶送回來的」。

綜合泰媒報道，當時家屬正準備婦人的告別儀式，同時通知有關單位將婦人遺體送往寺廟欲進行宗教儀式，沒想到40分鐘後婦人突然睜開眼睛並起身坐着。孫女告訴媒體，家人詢問婦人狀況，婦人表示自己昏迷期間，「看見」1位僧侶並與其交談了一會兒，之後僧侶送她「回家」，她就醒了。

看見一束神秘光芒

家人與鄰居對此感到不可思議，因為現場眾人都確認過婦人失去呼吸，也沒有對外界有所反應，確實是失去生命跡象。更奇妙的是，這位婦人醒來之後，行為舉止如同幼童一般，常常向家人撒嬌、要求擁抱，還常提出想吃糖果，除了這些變化，其他都與往常無異。

有現場親友信誓旦旦地表示，在婦人甦醒之前，曾看見一束神秘光芒照在婦人家的屋頂，加上婦人醒來後如孩童般的行為，令他們相信婦人是死而復生。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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