泰國前總理他信結束流亡回國　料將被送法院

流亡海外15年的泰國前總理他信回國。他信的幼女貝東丹表示，父親將於今早9時抵達曼谷廊曼機場，她會到場迎接。司法機構表示，他信完成入境程序後，隨即會被送到最高法院。
他信的妹妹英祿較早時在Facebook發布影片，顯示74歲的他信從新加坡登上私人飛機回國。司法機構表示，他信完成入境程序後，隨即會被送到最高法院，法院將於早上10點半開庭，就他信涉及的貪污等3項控罪作出裁決，他信的家人可到庭旁聽，但聆訊不會進行直播，亦拒絕記者旁聽以確保秩序，法院將在審訊結束後發布新聞稿交代。泰國傳媒報道，數千名他信的支持者，昨晚已由東北部省份前往曼谷，今早凌晨在曼谷廊曼機場外圍，已有他信的支持者聚集，當局已加強機場保安，警方指，已準備將他信帶上最高法院。
現年74歲的他信，自2001年起出任總理。2006年9月軍事政變下台後因貪污等控罪，被最高法院判處罪名成立和監禁10年。他信從2008年起流亡海外。
泰國國會今日將第3度推選新總理
他信回國的同日，泰國國會上下議院今日將第3度推選新總理。他信創立的為泰黨，在最大黨前進黨黨魁皮塔兩次闖關競逐總理失敗後，與過往政敵、人民力量黨和泰建國黨等親軍方政黨籌組執政聯盟，並提名他信的親信、地產大亨斯雷塔作為總理候選人。當地不少聲音反對為泰黨和親軍方政黨合作，認為為泰黨違背選民意願。