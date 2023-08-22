泰國前總理他信結束流亡回國　料將被送法院

流亡海外15年的泰國前總理他信回國。他信的幼女貝東丹表示，父親將於今早9時抵達曼谷廊曼機場，她會到場迎接。司法機構表示，他信完成入境程序後，隨即會被送到最高法院。

他信的妹妹英祿較早時在Facebook發布影片，顯示74歲的他信從新加坡登上私人飛機回國。司法機構表示，他信完成入境程序後，隨即會被送到最高法院，法院將於早上10點半開庭，就他信涉及的貪污等3項控罪作出裁決，他信的家人可到庭旁聽，但聆訊不會進行直播，亦拒絕記者旁聽以確保秩序，法院將在審訊結束後發布新聞稿交代。泰國傳媒報道，數千名他信的支持者，昨晚已由東北部省份前往曼谷，今早凌晨在曼谷廊曼機場外圍，已有他信的支持者聚集，當局已加強機場保安，警方指，已準備將他信帶上最高法院。

現年74歲的他信，自2001年起出任總理。2006年9月軍事政變下台後因貪污等控罪，被最高法院判處罪名成立和監禁10年。他信從2008年起流亡海外。