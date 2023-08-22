泰國前總理他信結束流亡回國　被判處8年監禁(更新)

流亡海外15年的泰國前總理他信今日回國。74歲的他信抵達曼谷廊曼機場入境後，被送往最高法院受審，法院裁定其貪污等3項罪名成立，判處8年監禁，隨即將他信送往曼谷一間監獄準備服刑。

《路透社》(Reuters)報道，最高法院裁定他信3項罪名成立，判處8年監禁。罪名分别是濫用職權和瀆職、非法命令國有銀行發放外國貸款，以及透過代理人非法持有股份。護送他信的警方車隊從最高法院押送他信前往監獄，準備服刑。

他信抵達曼谷後向泰王泰后畫像跪拜

他信的妹妹英祿較早時在Facebook發布影片，顯示他信從新加坡登上私人飛機回國。他信上午9時許返抵曼谷，他的幼女貝東丹到場迎接。他信向泰王哇集拉隆功及王后素提達的畫像跪拜，並向現場迎接他的民眾揮手及雙手合十致謝。

司法機構早前表示，他信完成入境程序後，隨即會被送到最高法院，法院將於早上10點半開庭，就他信涉及的貪污等3項控罪作出裁決，他信的家人可到庭旁聽，但聆訊不會進行直播，亦拒絕記者旁聽以確保秩序，法院將在審訊結束後發布新聞稿交代。泰國傳媒報道，數千名他信的支持者，昨晚已由東北部省份前往曼谷，今早凌晨在曼谷廊曼機場外圍，已有他信的支持者聚集，當局已加強機場保安，警方指，已準備將他信帶上最高法院。

他信自2001年起出任總理。2006年9月軍事政變下台後因貪污等控罪，被最高法院判處罪名成立和監禁10年。他信從2008年起流亡海外。