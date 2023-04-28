泰國前警嫂疑連環殺人涉至少7名死者　包括兩名警員遭謀財害命

有7至9名受害者都在與Am外出後身亡。（圖／翻攝臉書）

記者林兪彤／綜合報道

近日，泰國傳出一起疑似連環殺人案，一名警察局副局長的前妻Am與一名女性友人Koi至叻丕府（Changwat Ratchaburi）放生做功德，事後Koi卻離奇身亡，身上的貴重物品包括手機 、現金和名牌手袋都不翼而飛，而法醫則在Koi身上檢驗出氰化物。

案中死者被指均心臟衰竭死亡

事發後，有其他6宗死亡案件的被害人親屬出面指控，稱被害人們的死因都是心臟衰竭死亡，且生前最後一位見到的人都是Am。

據《泰國頭條新聞》報道，警方到Am家中調查發現裝著氰化物的瓶子，之後以蓄意謀殺罪將她逮捕，但Am卻否認所有指控，而她的律師也指出，這些死亡案件都與Am無關。