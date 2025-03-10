泰國前警察3年前因施酷刑致死被囚終身　突在監獄自殺身亡

泰國一名前警官，在3年前涉及對一名毒販施以酷刑，並令犯人死亡。事件被揭發後，該警官被判囚終身，但日前卻被發現在獄中上吊自殺身亡。

泰國的前警官烏塔納蓬（Thitisan Utthanaphon）因為收藏了大量名車，有着「祖法拉利（Joe Ferrari）」的別名。在2021年時，網上流出了他與同袍在審問一名當時24歲的毒販時，用膠袋笠頭，最終導致該毒販身亡。當時有關影片引起泰國人對當地警察暴力問題關注，而烏塔納蓬及另外5名同袍在2022年被指謀殺該名毒販，其中烏塔納蓬被判囚終身。