泰國前警察3年前因施酷刑致死被囚終身　突在監獄自殺身亡

泰國一名前警官，在3年前涉及對一名毒販施以酷刑，並令犯人死亡。事件被揭發後，該警官被判囚終身，但日前卻被發現在獄中上吊自殺身亡。
泰國的前警官烏塔納蓬（Thitisan Utthanaphon）因為收藏了大量名車，有着「祖法拉利（Joe Ferrari）」的別名。在2021年時，網上流出了他與同袍在審問一名當時24歲的毒販時，用膠袋笠頭，最終導致該毒販身亡。當時有關影片引起泰國人對當地警察暴力問題關注，而烏塔納蓬及另外5名同袍在2022年被指謀殺該名毒販，其中烏塔納蓬被判囚終身。
家屬質疑獄中受欺凌
然而就在上星期五（7日），烏塔納蓬被指在獄中以毛巾上吊自殺。不過烏塔納蓬的家人認為他不會自殺，泰國的司法部門於是對烏塔納蓬的死進行調查，並需要進行檢驗調查烏塔納蓬的死因。當局在周一（10日）表示，有關烏塔納蓬的死亡證據都應該公開，並呼籲監獄的相關人員與調查人員合作。烏塔納蓬的家屬指烏塔納蓬在之前曾被監獄職員毆打，並且禁止家屬見屍體。然而監獄方面在周日稱沒有職員或其他囚犯的傷害導致烏塔納蓬的死。
不過之前被烏塔納蓬等人酷刑致死的毒犯，其父親受訪時就指：「這就像他為償還了自己全部的罪孽。」而泰國的懲教部門確認，烏塔納蓬的家人曾在年初投訴過犯人在獄中受到欺凌及襲擊，而烏塔納蓬也因為焦慮及失眠，曾向醫生求助。在烏塔納蓬自殺前一日，他的家人曾進行探訪，而監獄職員指當中沒有「異常」。