泰國印尼馬來西亞暴雨成災183人死　馬六甲罕現熱帶風暴

11月27日，泰國南部宋卡府（Songkhla），人們在洪水中跋涉。（圖／美聯社）

東南亞多國近日遭受豪雨引發的洪災肆虐，截至28日已造成183人罹難。印尼、馬來西亞和泰國大片區域過去一周遭受氣旋助長的暴雨侵襲，馬六甲海峽更形成罕見熱帶風暴。隨洪水開始退去，當地政府正全力救援受困民眾、恢復電力通訊並協調救災工作。

根據《路透社》，首先是印尼，截至今日下午受災嚴重的蘇門答臘島已確認94人死亡。巴東帕里亞曼（Padang Pariaman）地區已有22人喪生，當地居民面臨至少一米高的洪水，而搜救人員仍未能抵達當地。

「物資和食物都快耗盡了」

40歲當地居民賴斯（Muhammad Rais）被迫移往更高樓層，躲避迅速上漲的洪水。他表示：「我們的物資和食物都快耗盡了。」