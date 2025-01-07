泰國受虐狗狗赴英開展新生 第一次見雪地 奇特反應讓網民動容(有片)

小黃狗「魯斯蒂」第一次見到雪地，看來慌張又好奇。(互聯網)

冰天雪地中的暖意……泰國一隻長期被鎖在叢林裡的受虐狗狗獲救後，被英國一個家庭收養，近日第一次看到雪，奇特反應令人想起牠的悲慘過往，不禁鼻酸。

動物救援人員哈比森(Niall Harbison)本月5日在社交平台「X」分享小黃狗「魯斯蒂」(Rusty)第一次看到雪的影片。哈比森說，魯斯蒂長期被人用鐵鍊鎖在叢林裡，去年7月獲救後到英國開展新生活，「我們幫牠在英國找到了新家，今天是牠第一次看到雪」。

影片由新主人拍攝，可見一直生活在炎熱環境的魯斯蒂，看見屋外一片雪地時，看來有些好奇又害怕，一時間不敢踏出門口，想出門又退回室內，多次慌張地望著新主人。