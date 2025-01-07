泰國受虐狗狗赴英開展新生 第一次見雪地 奇特反應讓網民動容(有片)

冰天雪地中的暖意……泰國一隻長期被鎖在叢林裡的受虐狗狗獲救後，被英國一個家庭收養，近日第一次看到雪，奇特反應令人想起牠的悲慘過往，不禁鼻酸。
動物救援人員哈比森(Niall Harbison)本月5日在社交平台「X」分享小黃狗「魯斯蒂」(Rusty)第一次看到雪的影片。哈比森說，魯斯蒂長期被人用鐵鍊鎖在叢林裡，去年7月獲救後到英國開展新生活，「我們幫牠在英國找到了新家，今天是牠第一次看到雪」。
影片由新主人拍攝，可見一直生活在炎熱環境的魯斯蒂，看見屋外一片雪地時，看來有些好奇又害怕，一時間不敢踏出門口，想出門又退回室內，多次慌張地望著新主人。
狗狗被雪嚇親
被白雪嚇怕、不敢出門的魯斯蒂，其後在新主人安撫下才鼓起勇氣走出屋外，初次踏上雪地，四處嗅聞，看來有些慌張、跳來跳去。不久之後，牠在狗朋友引導下，開心地搖著尾巴，在雪地上四處探索。哈比森留言：「想像一下，你一輩子都被鐵鍊鎖住，(現在)你找到了夢想的家庭，之後有這樣的驚喜。」
網民大受感動 祝福狗狗
哈比森表示，魯斯蒂是他救過的狗狗中，其中一個最溫柔的靈魂，很開心看到牠生活得快樂。不少網民大受感動，留言「牠是我見過最可愛的狗狗」、「祝福牠和新家人幸福美滿」。
He wasn’t sure at all at first. Rusty is one of the gentlest souls we’ve ever had. A big softie.— Niall Harbison (@NiallHarbison) January 5, 2025
Maybe with his mum’s help? (2/5) pic.twitter.com/QXrxXUEj1Q
Imagine being chained up your whole life. You find the dream family and then this surprise…. (3/5) pic.twitter.com/Ac5qtSPBKg— Niall Harbison (@NiallHarbison) January 5, 2025