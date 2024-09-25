泰國同婚合法化！泰王已簽署婚姻平權法案　最快明年1月可登記

泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）已簽署了具有里程碑意義的婚姻平權法案，未來將允許同性伴侶合法結婚，這也使得泰國成為亞洲第三個同性婚姻合法的地區。

泰國社會相當保守

據《美聯社》報道，泰國雖然看似包容性大，但幾十年來一直在努力通過婚姻平權法，因為泰國社會很大程度上價值觀還是相當保守，LGBTQ+ 群體的成員表示，他們在日常生活中經常面臨歧視。甚至政府和國家機構歷來也是保守的，性別平等的倡議者很難推動立法者和公務員接受改變。

不過現今由為泰黨（PheuThai）領導的政府已將婚姻平權作為其主要目標之一，並努力做出改變。今年6月一年一度的曼谷同志驕傲大遊行（PrideParade）更是擴大舉辦，在泰國全國各地都有慶祝活動。