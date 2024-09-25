泰國同婚合法化！泰王已簽署婚姻平權法案　最快明年1月可登記

泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）已簽署了具有里程碑意義的婚姻平權法案，未來將允許同性伴侶合法結婚，這也使得泰國成為亞洲第三個同性婚姻合法的地區。
泰國社會相當保守
據《美聯社》報道，泰國雖然看似包容性大，但幾十年來一直在努力通過婚姻平權法，因為泰國社會很大程度上價值觀還是相當保守，LGBTQ+ 群體的成員表示，他們在日常生活中經常面臨歧視。甚至政府和國家機構歷來也是保守的，性別平等的倡議者很難推動立法者和公務員接受改變。
不過現今由為泰黨（PheuThai）領導的政府已將婚姻平權作為其主要目標之一，並努力做出改變。今年6月一年一度的曼谷同志驕傲大遊行（PrideParade）更是擴大舉辦，在泰國全國各地都有慶祝活動。
最快明年1月登記結婚
泰國國會上議院於6月18日三讀通過了《婚姻平等法案》，泰國《王室公報》24日宣布泰王瓦吉拉隆功已批准此部新法，並將在 120 天後生效。這代表泰國的同志伴侶最快在明年1月就能夠登記結婚。
泰國總理貝東塔 (Paetongtarn Shinawatra) 在X平台上寫道：「恭喜大家的愛情」，並加上了標籤#Love Wins。
而曼谷同志驕傲節的組織者也在臉書上宣布，將在該法律生效的第一天為登記結婚的同志伴侶籌備一場盛大的婚禮。
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