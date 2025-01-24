泰國同性婚姻正式生效　數百對情侶集體登記結婚

泰國議會今天掛上了彩虹旗，曼谷的百貨公司暹羅百麗宮（Siam Paragon）舉行大型的登記和慶祝活動。主辦單位之一的同婚團體「曼谷驕傲」（Bangkok Pride）指，超過300對情侶到場登記結婚。不少新人穿着泰國傳統服飾、婚紗禮服，或是警服完成登記手續。

根據《路透社》與《BBC》等外媒，泰國國會去年3月27日通過歷史性的民事和商事法（Civil and Commercial Code）修正草案，接着送交參議院。參議院同年6月壓倒性通過修正案，正式宣告泰國同婚合法化。泰王隨即在9月簽署成法，刊登在王室公報後120天後，於今天正式生效。

泰國迎來同婚合法化的歷史里程碑，《婚姻平權法案》23日正式生效。數百對LGBTQ+伴侶今天上午完成登記結婚，洋溢喜悅之情。總理亦發文慶祝稱：「彩虹旗在泰國自豪地飄揚。」

申請健力士世界紀錄

為了向推動婚姻平權的「改變1448」（Change 1448）運動致敬，LGBTQ+團體希望在今天能完成1448份婚姻登記，1448是泰國民法典中關於婚姻定義的條款。他們計劃彙整全泰國各地的同婚登記數據，向健力士世界紀錄提出申請。

泰國各地區辦事處和駐外大使館也已開放結婚登記。正在瑞士出席世界經濟論壇（Davos Forum）的總理佩通坦稱讚這一里程碑是「集體成就」：「經過20多年的奮鬥，我們終於通過了婚姻平等法案，經過20多年來對抗偏見和社會價值觀的努力，終於走到今天。」

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