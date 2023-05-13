泰國名僧涉串謀虧空捐款高達7千萬元　寺廟淪賊竇官斥破壞佛教信仰

9名涉嫌不當挪用東北部一座佛寺捐款的疑犯遭到警方逮捕，當中包括知名僧人在內的共7名和尚。（圖／翻攝泰國皇家警察中央調查局Facebook）

記者陳怡伶／綜合報道

泰國當局11日發布聲明稱，9名涉嫌不當挪用東北部一座佛寺捐款的疑犯被捕，當中包括知名高僧在內的共7名和尚。警方已在寺廟等不同地方搜出贓款與珠寶，價值高達3億泰銖（約7,000萬港元），其中包括和尚的私人住所，有些財物甚至被埋入地底，僧侶竟將信徒的善款監守自盜，相當誇張。

泰國警方在5日針對這宗貪腐案件展開逮捕行動。（圖／翻攝泰國皇家警察中央調查局Facebook）

部分贓物被埋在地底

據《美聯社》12日報道，泰國這宗僧侶貪腐案件的首次逮捕行動在5日展開，警方帶回了東北部呵叻府「Wat Pa Thammakhiri」佛寺的住持和富有盛名的高僧Kom Kongkaew等3人，他們被指控盜取寺廟超過1.8億泰銖（約4,200萬港元），先從寺廟的銀行帳戶提款再存入Kom Kongkaew一名姐妹的帳戶，而她的家中還被搜出5100萬泰銖（約1184萬港元）的現金。

根據曼谷法院一份聲明，同樣涉案的另外5名僧侶與一名司機也已經於11日在廟裏遭到逮捕，警方還當場查獲被藏匿價值逾1億泰銖（約2,300萬港元）的財物。警方在這些和尚的私人住處等許多不同地方搜出現金、珠寶與佛牌，還有部分贓物被埋在地底。

警方在這些和尚的私人住處等許多不同地方搜出大量珠寶金飾與佛牌。（圖／翻攝泰國皇家警察中央調查局Facebook）