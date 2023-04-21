泰國和尚還俗變身「跨性別網紅美女」　現金豪買BMW、孖男友放閃

泰國1名和尚普拉旺（Phra Maha Praiwan）在社交媒體上擁有超過230萬粉絲追蹤，他不僅會用幽默、有趣的講道方式直播闡述佛法，過程中還會順道帶入時事。去年底普拉旺還俗後換上女裝，轉型改當「跨性別網紅」，帶着現金買下一輛BMW，還化了濃妝與一頭金色大波浪長髮，與男友合照放閃。

普拉旺去年12月結束修行後，決定改行當起「網美」，戴上長假髮、化濃妝，令各界震驚，先前她還帶了360萬泰銖（約82萬港元）現金去購買BMW房車，遭網友傻眼質疑他的資金來源。對此，普拉旺也在Facebook反擊：「我每天做4、5份工作，賣榴槤和辣椒醬，為什麼我買不起？我努力工作的時候，有人看到嗎？」

事實上，普拉旺學歷也相當驚人，是一名學霸，他在巴利研究（Pali studies）通過第九級的佛學考試，並在佛教大學摩訶朱拉隆功大學（MCU）完成佛教碩士學位，隨後更通過巴利文佛學（Pali studies）第9級（最高等級）考試，且在藍甘杏大學（Ramkhamhaeng University）獲得法律學士學位。

普拉旺從和尚還俗後改當跨性別網紅。（圖／翻攝自普拉旺FB）

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