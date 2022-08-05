泰國夜總會大火至少13死　有人著火逃生(有片)

泰國東部春武里府一間夜總會發生大火，至少13人死亡，逾40人受傷，多人傷勢嚴重。網上片段顯示，火場火勢猛烈，有人逃生時身體和衣服亦被燒著，警方指，死者全是泰國人，沒有外籍人士。
綜合報道，涉事夜總會「MOUNTAIN B」位於梭桃邑區，幾個月前才新開幕，夜總會於凌晨約1時起火，當時夜總會有大批顧客。網上片段顯示，現場火勢猛烈已燒至屋頂，顧客爭先從門口奔逃，神情驚恐，不到10秒門口就會被黑煙籠罩，未幾大火已燒至門口，有人逃生時身體和衣服亦被燒著。警方指，死者全是泰國人，沒有外籍人士。
有報導指，由於夜總會內部的隔音海綿是易燃物，導致火勢一發不可收拾。有目擊者表示，當時DJ音控台旁邊突然有兩聲爆炸聲，接著火苗就朝屋頂延燒，很快蔓延整個夜店。
目擊者稱沒有其他出入口可以逃生
當局派出逾20輛消防車抵達現場，花了約2個小時才控制住火勢。初步調查顯示，這場大火目前造成13人死亡，有幾具遺體被燒到焦黑無法辨識，逃生時亦有人踩人導致身亡事件。另外，逾40人受傷，大部分的人都是吸入濃煙，另外多人嚴重燒傷。有現場民眾指出，事發當時全部的人都湧向前門，疑似沒有其他出入口可以逃生。警方表示，死者全是泰國人，沒有外籍人士，由於死傷人數眾多，目前還要等待蒐集完所有目擊者證詞，才能判定失火原因。
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ขอให้ทุกคนที่อยู่ในผับ MountainB— max457 (@JiaRuiiji) August 4, 2022
สัตหีบ ปลอดภัยนะครับ 🙏🏻 #โหนกระแส #ไฟไหม้ #mountainB pic.twitter.com/gVkuNygrTR