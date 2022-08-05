泰國夜總會大火至少13死　有人著火逃生(有片)

泰國東部春武里府一間夜總會發生大火，至少13人死亡，逾40人受傷，多人傷勢嚴重。網上片段顯示，火場火勢猛烈，有人逃生時身體和衣服亦被燒著，警方指，死者全是泰國人，沒有外籍人士。

綜合報道，涉事夜總會「MOUNTAIN B」位於梭桃邑區，幾個月前才新開幕，夜總會於凌晨約1時起火，當時夜總會有大批顧客。網上片段顯示，現場火勢猛烈已燒至屋頂，顧客爭先從門口奔逃，神情驚恐，不到10秒門口就會被黑煙籠罩，未幾大火已燒至門口，有人逃生時身體和衣服亦被燒著。警方指，死者全是泰國人，沒有外籍人士。

有報導指，由於夜總會內部的隔音海綿是易燃物，導致火勢一發不可收拾。有目擊者表示，當時DJ音控台旁邊突然有兩聲爆炸聲，接著火苗就朝屋頂延燒，很快蔓延整個夜店。