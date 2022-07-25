泰國大學搞欺凌式迎新 男生被迫剝光豬 女同學面前跳艷舞(有片)

泰國曼谷私立東南亞大學(Southeast Asia University)被指在早前的校外迎新活動中，有3名電機工程系一年級男生被迫脫光衣服，在女同學面前大跳艷舞，令眾人「high爆」。影片在社交網曝光，泰國校園長期存在的「欺凌儀式」，再引起熱議。

Twitter用戶「RedSkullxxx」本月中發布影片，稱「在哪個年代，低年級學生需要透過裸體取悅學長姐姐了？聰明人與白癡，似乎只是一線之隔。」另有影片顯示，3名男學生被迫一邊豎起中指，一邊唱著淫褻歌曲。然而，貼文未有透露該迎新營的時間和地點。

東南亞大學發聲明回應，強調校方嚴格禁止校外迎新活動，將徹查事件並懲處負責籌辦和涉及欺凌的學生。當地傳媒報道，由於長年存在暴力問題，泰國多數大學禁止「欺凌式迎新」，但這項活動已在教育體系中根深蒂固，至今仍十分普遍，通常在6、7月舉行，即是8月新學期開始前。