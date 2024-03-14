泰國大象婆婆遭強迫勞動80年無間斷　獲動保組織出手拯救(有片)

能想像連續工作80年無假放的生活嗎？在泰國有一隻87歲的大象婆婆，在過去80多年無間斷被強迫勞動，先後做過搬運木材和載遊客的工作，從無假期，令牠身心憔悴，健康狀況也明顯看出問題，事件引發關注後，慶幸得到當地動保團體出手拯救，大象婆婆在獲救2個月後近況曝光。

綜合報道，這個87歲的大象婆婆名叫Somboon，牠在年幼時被人從野外捉走，離開了母親與大象群，自此變成人類生財的工具，牠年輕力壯時搬運木材，近年身體轉弱就成為載運遊客的大象，幾乎每天都要步行，無一日能夠停下休息。隨著年齡增長逐漸衰老，Somboon的身體亦明顯出現問題，除了牙齒脫落，身上長滿皮癬，身體瘦弱，精神狀況亦相當差，引起外界關注，當地的拯救大象基金會(Save Elephant Foundation)決定出手救出Somboon，讓牠能夠在更好的環境下安度餘生。