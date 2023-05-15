泰國大選｜上議院議員表明反對「前進黨」皮塔任總理　稱選委會正審視一宗投訴

泰國下議院選舉塵埃落定，新冒起的「前進黨」所獲議席最多，獲151席。黨魁皮塔宣布6個在野政黨正商討籌組聯合政府，包括前總理他信女兒貝東丹領導的「為泰黨」，該黨獲141席。角逐連任總理的巴育，其所屬「統一泰國建國黨」所獲議席排第五，有36席。總理人選要獲上下議院合共376票贊成通過，已有兩名上議院議員表示反對皮塔任總理，指他及前進黨計劃修例放寬懲罰誹謗泰王的冒犯君主罪。他們又透露，選舉委員會正審視皮塔是否勝任總理的投訴。

泰國大選｜6在野黨共佔309席 昨日選舉選出下議院500席，投票率破紀錄達75.22%，超過2011年選舉的75.03%。投票前，為泰黨的支持率領先前進黨，但最終結果是後者成為下議院最大黨，票站調查指前進黨全取來自首都曼谷的33個議席。42歲的皮塔表示，前進黨的勝利顯示民眾授權他們籌組下屆政府。他稱已致電貝東丹祝賀對方，並邀請為泰黨加入聯合政府。貝東丹亦祝賀前進黨勝選，並稱為展示透明度，應知會傳媒兩黨商討結盟事宜。皮塔也接觸了另外4個政黨組聯盟，6黨合共佔309席。

泰國大選｜「前進黨獲泰國人民授權執政」 擁哈佛大學碩士、出身商界的皮塔稱，有關政黨會商討政策和工作計劃，將達成諒解備忘錄，讓大眾知道國家未來100天及未來一年新政府施政計劃；並會就政府成立組成談判小組，以討論如何履行競選承諾，也會就修憲舉行公投。前進黨也會與政府官員及商界人士會面，尋求共識。皮塔表示，希望盡快成立政府，避免出現政治和經濟真空。 被問及會否未能取得出任總理門檻的票數時，皮塔稱並不擔心此事，泰國人民已授權該黨執政，看不見上議院議員有任何理由反對人民的決定。至於修改冒犯君主罪，還未與聯盟內的其他政黨商討。國會可修改有關法例，因前進黨有151席，足以提出修例。皮塔補充期望出任總理，但並不一定由他任此職。