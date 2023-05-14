泰國大選｜他信女兒貝東丹領軍為泰黨勢成最大黨　惟未必做到總理

泰國下議院選舉今日投票，選出500個議席，票站在當時下午5時(香港時間晚上6時)關門，最快今晚有點票結果。2006年遭政敵指控貪污、被軍事政變推翻的前總理他信，其36歲幼女貝東丹吸納父親在農村和低收入人士的票源，所領導的「為泰黨」在選情中領先，預料將成為國會最大黨。惟貝東丹能否擊敗競逐連任、前軍頭的巴育當選新一任總理，還要視乎為泰黨能否在下議院中取得逾七成半議席，即376席。
泰國大選｜上下議院7月選出新總理
今次選舉合資格選民約有5,000萬人，全泰國設有9.5萬個投票站，約200萬人已提早投票，預料投票率達80%。軍政府2017年修改憲法，委任250名上議院議席，而總理的產生由下議院500名議員和上議院250名議員推選，上議院議席任期明年屆滿，目前的議員均由軍方委任，所以基本上新總理要獲軍方支持才可上台。技術上，在沒有上議院支持下，要當選總理必須在下議院取得最少376席。
今次下議院選舉有近70個政黨參選，預期沒有政黨可獨自取得376席。軍方在投票前表示，會在是次國會選舉中保持中立。至於新總理由誰當，要待上下議院於7月舉行聯合會議投票才揭曉。貝東丹領導的為泰黨、獲年輕選民支持的「前進黨」和巴育所屬的「統一泰國建國黨」，在民調支持率中依次佔首3位。除了貝東丹，為泰黨的總理候選人還有地產大亨、承諾當選後向國民派錢的斯雷他。有指為泰黨或與親軍方保守派「人民國家力量黨」組聯合政府，該黨領袖巴尼並未有大力參與2014年的軍事政變，該次政變推翻了他信妹妹英祿領導的政府。
42歲IT新貴冒升 主張削軍方政治影響力
角逐連任、69歲的巴育於2014年的軍事政變中上台，在2019年政變後首個選舉中，沒有政黨贏得多數議席，數周後由親軍方政黨組成政府，並推舉巴育為總理，反對派稱推選過程並不公平。翌年，法院作出一項具爭議的裁決，頒令解散2019年選舉中獲年輕選民支持、選情強勁的「未來前進黨」，觸發持續6個月的示威，民眾要求改革軍方和君主制。「未來前進黨」解散後，前進黨繼而成立，由42歲出身於資訊科技界的皮塔領軍，支持率在民調中迅速攀升，僅次於為泰黨。該黨的候選人年輕、進取，以簡單口號「泰國求變」獲選民支持，並主張削弱軍方政治影響力。
貝東丹vs皮塔被喻為公主王子之戰
有泰國政治學者指，「改變並不是要另一場政變，因這是倒退的改變。有關改變是要改革軍方、君主制，這是為了民主的將來，並改善經濟」。貝東丹和皮塔均出身富裕家庭，貝東丹畢業於泰國第一學府朱拉隆功大學政治學院政治學、社會學和人類學學士，之後往英國薩里大學攻讀國際酒店管理碩士，回國後在商界發展，成為泰國最大的房地產開發商之一SC Asset的第一大股東和泰康基金會董事。皮塔也畢業於泰國著名學府，在國立法政大學商學院取得金融學士學位，之後獲哈佛大學的國際獎學金，並在哈佛大學和麻省理工學院共同攻讀公共政策碩士學位和工商管理碩士學位。他畢業後曾在有「東南亞Uber」之稱的叫車app「Grab」擔任執行董事。