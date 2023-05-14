泰國大選｜他信女兒貝東丹領軍為泰黨勢成最大黨　惟未必做到總理

泰國下議院選舉今日投票，選出500個議席，票站在當時下午5時(香港時間晚上6時)關門，最快今晚有點票結果。2006年遭政敵指控貪污、被軍事政變推翻的前總理他信，其36歲幼女貝東丹吸納父親在農村和低收入人士的票源，所領導的「為泰黨」在選情中領先，預料將成為國會最大黨。惟貝東丹能否擊敗競逐連任、前軍頭的巴育當選新一任總理，還要視乎為泰黨能否在下議院中取得逾七成半議席，即376席。

泰國大選｜上下議院7月選出新總理

今次選舉合資格選民約有5,000萬人，全泰國設有9.5萬個投票站，約200萬人已提早投票，預料投票率達80%。軍政府2017年修改憲法，委任250名上議院議席，而總理的產生由下議院500名議員和上議院250名議員推選，上議院議席任期明年屆滿，目前的議員均由軍方委任，所以基本上新總理要獲軍方支持才可上台。技術上，在沒有上議院支持下，要當選總理必須在下議院取得最少376席。

今次下議院選舉有近70個政黨參選，預期沒有政黨可獨自取得376席。軍方在投票前表示，會在是次國會選舉中保持中立。至於新總理由誰當，要待上下議院於7月舉行聯合會議投票才揭曉。貝東丹領導的為泰黨、獲年輕選民支持的「前進黨」和巴育所屬的「統一泰國建國黨」，在民調支持率中依次佔首3位。除了貝東丹，為泰黨的總理候選人還有地產大亨、承諾當選後向國民派錢的斯雷他。有指為泰黨或與親軍方保守派「人民國家力量黨」組聯合政府，該黨領袖巴尼並未有大力參與2014年的軍事政變，該次政變推翻了他信妹妹英祿領導的政府。