泰國大選｜兩大在野黨料取逾半下議院議席　或結盟籌組政府

泰國大選點票接近完成，獲得年輕選民支持的「前進黨」料將成為國會下議院第一大黨，另一個由前總理他信幼女貝東丹領導的反對黨「為泰黨」排第二。至於力爭連任的總理巴育所屬的「統一泰國建國黨」，推算只取得約30席，在各個政黨中排第五。

《曼谷郵報》報道，在國會下議院500個議席中，推算前進黨取得超過150席，成為第一大黨，為泰黨緊隨其後有超過140席，統一泰國建國黨只有37席。42歲的前進黨黨魁皮塔表示，前進黨明確得到全國選民壓倒性的支持，顯示國家是時候作出改變，會開始籌組多數派聯合政府，對於與為泰黨商討合作持開放態度，但表明不會與親軍方的政黨合作，包括現任總理巴育所屬的「統一泰國建國黨」。現年36歲的為泰黨總理候選人貝東丹祝賀前進黨勝選，並說準備好與前進黨談判。落敗的巴育表示，尊重民主和選舉，期望國家保持和平及繁榮。