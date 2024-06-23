泰國夫婦上山發現腐屍　稱此前夢見腐蛇加亡靈引路

泰國一對夫婦在廢棄土地上，發現一具腐爛屍體並報案，詭異的是兩人稱死者靈魂引導他們找到屍體，丈夫曾夢到一條腐爛的大蛇，且妻子還在現場看到可疑身影從她旁邊經過，與死者的穿着非常相似。
根據《民意報》（Matichon）報道，30歲的阿蕾雅・賽查特（Areya Saengchart）和57歲的阿努瑪特．卡瓊坤達（Anumart Kajornkundate）是一對夫妻。事發在21日上午11時許，當時兩人正在廢棄土地砍柴，意外發現了39歲男子達蒙・佩特桑哈（Damrong Phetsangharn）的遺體，隨後他們立刻通報警察局。
遺體遭流浪動物啃咬過
警方調查，達蒙在4周前就已死亡，畫面中可見他身穿深藍色條紋、紅底的長袖T恤，穿着牛仔褲和拖鞋，而距離遺體約1米處還發現一塊帶有頭髮的人類頭皮，疑似遺體遭流浪動物啃咬過，陳屍現場附近的一個背包中，發現死者的身分證、1把錘子、1把刀、2個打火機和一些衣物。通過身分證，警方確認了死者的身分並通知家屬。
阿蕾雅表示，事發前丈夫阿努瑪特曾夢見一條全身腐爛的大蛇，而她來到現場前，也疑似看到一個類似死者的可疑影子飄過。達蒙的朋友被通知前來認屍，然而由於屍體嚴重腐爛，他根本認不出來，直到警方出示身分證後，他才確認了死者的身份。
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