泰國夫婦上山發現腐屍　稱此前夢見腐蛇加亡靈引路

泰國一對夫婦在廢棄土地上，發現一具腐爛屍體並報案，詭異的是兩人稱死者靈魂引導他們找到屍體，丈夫曾夢到一條腐爛的大蛇，且妻子還在現場看到可疑身影從她旁邊經過，與死者的穿着非常相似。

根據《民意報》（Matichon）報道，30歲的阿蕾雅・賽查特（Areya Saengchart）和57歲的阿努瑪特．卡瓊坤達（Anumart Kajornkundate）是一對夫妻。事發在21日上午11時許，當時兩人正在廢棄土地砍柴，意外發現了39歲男子達蒙・佩特桑哈（Damrong Phetsangharn）的遺體，隨後他們立刻通報警察局。