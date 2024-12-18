泰國女乞兒竟是「富豪」　身上搜出30萬銀行存款近百萬(有片)

泰國政府在曼谷近日掀起掃蕩乞討行動，警方在一名婦人的包包內查獲高達30萬泰銖(約6.8萬港元)的現金，並發現其銀行帳戶存款接近百萬泰銖(約22萬港元)，引發社會熱議。

綜合報道，泰國移民局接獲民眾投訴，指曼谷素坤逸(Sukhumvit)地區行乞活動泛濫，有害國家形象。當局於上周四(12日)晚聯合警方及遊民保護中心於該地區展開地毯式搜查，其中一名女乞丐被查時搜出她隨身攜帶逾30萬泰銖現金，銀行帳戶內存款高達近百萬泰銖，她承認這些財產來自長期乞討所得。目前所有疑犯已移送法辦，案件仍在進一步調查中。