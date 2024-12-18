泰國女乞兒竟是「富豪」　身上搜出30萬銀行存款近百萬(有片)

泰國政府在曼谷近日掀起掃蕩乞討行動，警方在一名婦人的包包內查獲高達30萬泰銖(約6.8萬港元)的現金，並發現其銀行帳戶存款接近百萬泰銖(約22萬港元)，引發社會熱議。
綜合報道，泰國移民局接獲民眾投訴，指曼谷素坤逸(Sukhumvit)地區行乞活動泛濫，有害國家形象。當局於上周四(12日)晚聯合警方及遊民保護中心於該地區展開地毯式搜查，其中一名女乞丐被查時搜出她隨身攜帶逾30萬泰銖現金，銀行帳戶內存款高達近百萬泰銖，她承認這些財產來自長期乞討所得。目前所有疑犯已移送法辦，案件仍在進一步調查中。
乞丐收入驚人 旅遊旺季每月可獲10萬泰銖
當局表示，在這次行動中一共有8名泰國乞丐及4名非法移民遭到拘捕。非法移民中，有2人來自柬埔寨，1位是寮國人，另有1位緬甸人，他們涉嫌非法入境與行乞，遭逮後均移送法辦。
報道指，今年6月，泰國社會發展與人類安全部部長Varawut Silpa-archa就指出，乞丐的收入很驚人，在旅遊旺季期間，乞丐光靠外國觀光客給的錢，有人月收能到10萬泰銖(約2.2萬港元)。被捕乞丐最重會被判1個月和最高罰1萬泰銖(2,200港元)，外籍人士會被遣返回國，泰國人會被送到「貧困者之家」(home for the destitute)接受職業培訓。
Millionaire begging gang in the lower Sukhumvit area pic.twitter.com/9LDNVQx01J— Bangkok Lad (@bangkoklad) December 13, 2024