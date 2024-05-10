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國際
2024-05-10 11:45:15

泰國婦鼻塞頭痛一星期求醫　手術揭鼻腔藏上百條蛆蟲

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泰國婦鼻塞頭痛一星期求醫　手術揭鼻腔藏上百條蛆蟲

泰國一名59歲婦女因鼻塞和頭痛持續一周就醫，她起初以為是空氣污染造成過敏之類的問題，但沒想到醫生竟在她的鼻腔中發現百來隻小蛆蟲，嚇壞在場所有人。

這名婦人住在泰國清邁，由於近年來泰國空氣污染嚴重，她起先以為自己鼻塞和頭痛是因為PM2.5引起過敏，然而症狀持續了一周都沒有改善，她才來到醫院求診。醫生在替她檢查時，婦人突然流了鼻血，醫生發現順着鼻血還有數十隻白色小蟲從她的鼻腔中爬出來，立刻為婦人安排X光檢查，並確認她的鼻腔中有異物。

可致永久殘疾甚至死亡

醫療團隊以內窺鏡進入鼻腔準備取出異物，結果發現婦人的鼻腔中塞滿小蟲，最後醫生為她取出了百來隻蟲蟲，而婦人在手術後症狀也獲得顯著改善。醫生表示，幸好婦人及早就醫，如果放任不管的話，小蟲可能會侵入附近的器官，例如眼睛或大腦，導致無法回復的殘疾甚至死亡。

類似的案例其實已不是甚麼新鮮事。據《鏡報》（The Mirror）報道，2022年，葡萄牙一名64歲的老翁出現耳道發癢、流血和疼痛的症狀，結果醫生在他的耳道裏發現大量活生生的幼蟲。不幸的是，老翁的部分耳膜已被這些食肉幼蟲吃穿，留下聽力受損的後遺症。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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