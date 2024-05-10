泰國婦鼻塞頭痛一星期求醫　手術揭鼻腔藏上百條蛆蟲

泰國一名59歲婦女因鼻塞和頭痛持續一周就醫，她起初以為是空氣污染造成過敏之類的問題，但沒想到醫生竟在她的鼻腔中發現百來隻小蛆蟲，嚇壞在場所有人。

這名婦人住在泰國清邁，由於近年來泰國空氣污染嚴重，她起先以為自己鼻塞和頭痛是因為PM2.5引起過敏，然而症狀持續了一周都沒有改善，她才來到醫院求診。醫生在替她檢查時，婦人突然流了鼻血，醫生發現順着鼻血還有數十隻白色小蟲從她的鼻腔中爬出來，立刻為婦人安排X光檢查，並確認她的鼻腔中有異物。