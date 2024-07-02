泰國小學教師上堂「擘腿露底」做直播 媒體公開截圖質問：她是甚麼意圖？

這樣「豪放拜金」的小學教師……泰國媒體Thaiger周一(1日)報道，中部華富里府(Lopburi)一名女小學教師上課時經常打扮性感，又用手機直播，更離譜的是，會把鏡頭對準自己下體，故意「擘腿露底」來博取網民「送禮」。
媒體Facebook貼截圖質問
報道指，該名教師上周四(6月27日)被發現在學校上課期間使用社交軟件Bigo Live進行直播。Facebook新聞專頁「Esor News 3」貼出她直播的截圖，留言問：「你們認為她是甚麼意圖？這位教師的意圖是甚麼？」
從片段可見，該名教師翻開一本書，對著學生講課，穿著短裙，卻慢慢「擘」開雙腿，對著鏡頭露出內褲。
博網民「送禮」？
可見女教師把手機藏在書桌下，鏡頭正正對著她的下體。Bigo Live模式是，網民可跟直播主互動，並向其捐贈。從網民公開的直播截圖可見，不少網民給她「送禮」，並發送留言。
涉事教師遭處分
泰國《民意報》報道，涉事教師在華富里府一間小學任教。經過調查，她並非首次做這種事，之前曾多次在課堂上衣著暴露做直播。
報道指，校方翌日(6月28日)立即終止她在校內的實習。事件在泰國社交網引起熱議，驚動了泰國教師委員會，隨即展開調查。委員會直指，女教師的行為已違反《教師與教育人員委員會法》第44條，行為不檢或道德敗壞，因此委員會決定對她處以終身禁教的懲罰。