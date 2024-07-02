泰國小學教師上堂「擘腿露底」做直播 媒體公開截圖質問：她是甚麼意圖？

這樣「豪放拜金」的小學教師……泰國媒體Thaiger周一(1日)報道，中部華富里府(Lopburi)一名女小學教師上課時經常打扮性感，又用手機直播，更離譜的是，會把鏡頭對準自己下體，故意「擘腿露底」來博取網民「送禮」。

媒體Facebook貼截圖質問

報道指，該名教師上周四(6月27日)被發現在學校上課期間使用社交軟件Bigo Live進行直播。Facebook新聞專頁「Esor News 3」貼出她直播的截圖，留言問：「你們認為她是甚麼意圖？這位教師的意圖是甚麼？」

從片段可見，該名教師翻開一本書，對著學生講課，穿著短裙，卻慢慢「擘」開雙腿，對著鏡頭露出內褲。