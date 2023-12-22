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國際
2023-12-22 12:15:24

泰國尼姑枕骨凹陷離奇倒斃　疑摘果做齋飯時遭掉落椰子砸死

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泰國尼姑枕骨凹陷離奇倒斃　疑摘果做齋飯時遭掉落椰子砸死

泰國南部一名73歲的尼姑，採摘椰子要做齋飯給在寺廟修行的信徒食用時，竟遭到掉落的椰子砸中後腦杓倒地，造成頭部枕骨嚴重凹陷，被發現時已無呼吸心跳。

據《The Thaiger》與《泰國世界日報》報道，泰國博他崙府（Changwat Phatthalung）詩納卡琳警局於18日下午5時55分接獲通報，指蘇馬諾洞（Tham Sumano）佛寺修行中心有一名尼姑失去意識倒地，疑似沒有生命跡象。

附近散落着椰子與鐮刀

當警方與救援隊抵達修行大樓後方的椰子樹下時，尼姑已確認死亡。報道稱，死者為該修行中心的尼姑馬利（Mae Mae Malee Saewun），她被發現時面部朝下倒臥在地，附近則散落着3顆椰子與1把鋒利鐮刀。

第一發現者告訴警方，當時她正準備到大樓後面拿東西，回頭一看，發現池塘附近有一團異物。她上前查看發現馬利尼姑臉朝下趴在椰子樹旁，不管怎麼呼叫都沒有反應，於是趕緊通報警方。

平時負責打理花園與菜圃

根據初步屍檢，死者頭部枕骨凹陷，據信是遭椰子撞擊造成的。救援人員已將馬利尼姑的屍體送往醫院進行屍檢，並連繫其家屬。

報道提到，馬利尼姑來自宋卡府（Changwat Songkhla），在該佛寺修行已有6年多的時間，平時負責打理花園與菜圃，同時製作齋飯給前來修行的信徒食用，深受敬重。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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