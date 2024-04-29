泰國布吉海灘連場活春宮 又又又有遊客無視圍觀「水中激戰」

泰國布吉是遊客度假勝地，為當地帶來收入，但不斷有遊客無視道德規範，接二連三在人來人往的海灘水中上演活春宮。繼本月16日，一對男女於芭東海灘(Patong Beach)於水中交歡後，當地媒體《布吉時報》報道指今日(29日)早上8時30分，又有男女於芭東海灘「激戰」，並稱兩人是印度人。網上片段可見穿深色衣服的男子於水中擁抱一名女子，露出上半身，於水中做出不雅動作。報道指，一名年輕女子在沙灘散步見到這幕，有不少人站在海灘上觀看，並搖頭表達不滿，但兩人完全不避諱，沒有停下來。

有網民表示，若當局不採取任何措施打擊，這造成模仿效應，這種事情會經常發生！另有人認為警察應執法處罰，以及「布吉的氛圍非常受遊客歡迎，總有一些東西可以看」、「快點……不然整個海裡的珊瑚都會白化」、「在布吉生活真的很不容易！本來就已經很熱了。」除了本月16日，據外媒報道，本月7日於布吉的卡薩海灘(Karon Beach)有一男一女更加明目張膽，於光天化日下於離岸不遠海中的滑板上赤裸交纏，其他遊客感震驚。

一名72歲遊客表示，「我已退休，去過很多地方度假，但從未見過這樣的事，即使在西班牙的伊比薩島。」伊比薩島被指是天堂淨土與墮落樂園共存之地，島上的狂歡派對吸引不少年輕人。他又指，可能那對情侶以為在海中無人看見，但周圍無遮掩，與岸邊的視線距離較想像近。除了這3宗，今年2月24日午夜於芭東海灘，一對外國情侶也被拍到於沙灘路邊激戰，兩人用疊高的沙灘椅遮掩以為無人看見。拍片者指，兩人無視經過的電單車司機和到沙灘的民眾。有芭東海灘店主稱，2月25日也有另一對男女在酒店2樓房內交歡。那房間窗戶無遮無掩，房內讓路過的人看得一清二楚，他們又沒有拉上窗簾，根本是任人觀看。那名店主稱這完全不可接受，最後向警方舉報。