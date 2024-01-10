泰國廉航客機福岡走錯路被拖走　未對升降造成影響

上周日本東京羽田機場，發生飛機未遵從控制塔指示進入跑道而引發意外後。九州的福岡機場今日（10日）再有一架泰國廉航的客機，在登陸後錯誤走入另一條路線，幸未有對航班升降造成影響，飛機之後在拖車拖回正確路線。

泰國廉航泰國越捷航空的一架從曼谷飛往福岡的客機，今早8時45分左右降落在福岡機場，飛機在降落後，錯誤走入另一條的引導路線，飛機在發現錯誤後於路上停下。日本國土交通局的福岡機場辦公室表示，涉事航機在機場的拖車拖到國際線客運大樓落客，事件未有對乘客造成影響。