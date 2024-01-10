泰國廉航客機福岡走錯路被拖走　未對升降造成影響

上周日本東京羽田機場，發生飛機未遵從控制塔指示進入跑道而引發意外後。九州的福岡機場今日（10日）再有一架泰國廉航的客機，在登陸後錯誤走入另一條路線，幸未有對航班升降造成影響，飛機之後在拖車拖回正確路線。
泰國廉航泰國越捷航空的一架從曼谷飛往福岡的客機，今早8時45分左右降落在福岡機場，飛機在降落後，錯誤走入另一條的引導路線，飛機在發現錯誤後於路上停下。日本國土交通局的福岡機場辦公室表示，涉事航機在機場的拖車拖到國際線客運大樓落客，事件未有對乘客造成影響。
當局指，飛機一般降落後會依照控制塔指示前往停機坪，但今次飛機未知因何故未有在指示中轉向，而走入了引擎測試用的路段。飛機因為無法自行後退，需要在拖車的協助下送回客運大樓。受到事件影響，有關航班延遲了40分鐘抵達，不過由於跑道未有因事件影響而封閉，機場的升降未有受阻，而福岡機場估計事件是機長的判斷錯誤引起。
【速報】福岡空港 タイ･ベトジェット機が閉鎖箇所に進入し立ち往生するトラブルpic.twitter.com/ot5SCtHkvR— NewsDigest ニュース・地震・災害速報 (@NewsDigestWeb) January 10, 2024