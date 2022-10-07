泰國托兒所槍擊案多副小棺材運走　唯一無損傷女童神情呆滯(有片)

泰國東北部農磨蘭普府(Nong Bua Lamphu)昨日發生的嚴重槍擊案，最少造成38人死亡，包括22名兒童，死者大部分是兩三歲幼童，還有教職員等，另有十多人受傷，包括2名兒童。槍擊案發生後，救援人員將兒童遺體放進鑲上金邊的粉色和白色棺材內，並逐一抬出箱移至卡車，移送太平間等待驗屍，畫面令人不勝唏噓。

事發時，托兒共有25名兒童，當中22名兒童被殺害，2名兒童受傷仍在留醫，只有1名女童毫髮無傷躲過殺戮，事後女童對外露面，但不發一語，神情呆滯地瞪大雙眼、咬著手指。

女童祖母：女童跟以前簡直判若兩人

日本新聞網報道，女童與祖母一同上鏡，女童在祖母懷裡，一言不語，不停地咬手指，祖母表示，孫女稱自己甚麼都沒看到，也沒聽到槍聲，但她從托兒所回家後，就變得沉默不語，跟以前開朗的樣子簡直判若兩人。這名祖母也難過的表示，本來一開始接到孫女時，只覺得放下心中的大石頭，但只要一想到其他的孩子全遭殺害，就感到非常心痛。

34歲男子班雅(Panya Khamrap)因涉毒於2021年遭警方免職，6日當天才剛參加完一場有關指控他吸毒的法庭聽證會，聽證會結束後，他便持槍和刀闖入托兒所濫射濫砍，接著回家殺害自己的妻小後自盡。