泰國托兒所遭槍擊至少31人死　槍手為前警員已自殺身亡 (有片)

泰國東北部的一間兒童日托中心發生大規模槍擊事件，造成至少31人死亡。槍手為一名前警員，他據報在殺死妻兒後自殺身亡。

警方表示，受害者包括兒童和成人，警方又發布疑犯相片，指槍手為一名34歲前警員，因涉毒被警方解僱。

政府發言人表示，總理指示所有機構採取行動並逮捕肇事者。當地村長表示，暫時未能確認死傷人數。當地傳媒報道，疑犯亦開槍射殺自己的妻兒，逃離現場後自殺身亡。

網上影片顯示，多名家長來到托兒所打探子女的消息，有人情緒激動，不支倒地。