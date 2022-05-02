泰國擬今夏對國際旅客開徵觀光入境費 隨機票收費

政府原定今年4月開始徵費，費用隨機票徵收，由航空公司負責，但航空公司表示需時準備，因此再押後徵費。

泰國政府早在2019年就計劃對入境觀光客徵費用，但因新冠疫情暫緩。國家旅遊政策委員會去年1月通過觀光暨體育部提出對旅客徵收觀光入境費的方案。

泰國政府計劃從8月或9月起對國際旅客加收300泰銖(約68港元)觀光入境費，費用將隨機票徵收。觀光暨體育部表示，費用將用於購買旅客入境泰國後30天內遇上生病或突發事故的保險。

徵費系統與訂機票網站結合

觀光暨體育部官員上月28日與航空公司代表商討如何落實泰國觀光費(Thailand Tourism Fee，TTF)系統。《曼谷郵報》報道，觀光暨體育部次長Chote Trachu表示，費用將用於購買旅客在泰國期間突然生病或遇上意外等緊急狀況的保險。

觀光暨體育部助理次長Mongkon Wimonrat表示，泰國觀光費系統將與航空公司的訂票網站結合，國際旅客訂票時會跳出另一個要求付觀光入境費的視窗，而航空公司在發出機票前要確認旅客是否已支付觀光入境費，這費用將涵蓋旅客入境後30天內的保險。

Mongkon指出，外交官、政府官員、持有工作證且本國和泰國已簽署諒解備忘錄的外國人以及兩歲以下兒童，毋須繳費。

觀光暨體育部邀請各國航空公司周一(2日)開始加入測試系統，首先向乘飛機抵泰的旅客徵收，如果過程順利，政府會將徵費擴大至從陸路或海陸入境的旅客。

然而，航空公司對徵費有所保留，有代表指出，現在航空公司多聚焦於吸引更多旅客，如果要加入泰國觀光費系統，料會佔去部分資源。再者，觀光暨體育部應更清楚說明旅客如果受傷或死亡，保險可涵蓋的最高和最低賠償金額。