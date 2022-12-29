泰國擬提供免費新冠疫苗吸引中國遊客 泰國熱門旅遊目的地搜尋急增230%

據報泰國政府有意提供新冠疫苗加強劑，供入境旅客和旅遊業者免費接種。圖為蘇凡納布國際機場。(資料圖片)

中國政府宣布明年1月8日起有秩序恢復出境旅遊，泰國媒體報道，為迎接中國遊客，泰國觀光暨體育部有意提供新冠疫苗加強劑，讓入境旅客和旅遊業者免費接種。

《曼谷郵報》周四報道，泰國觀光暨體育部長皮帕(Phiphat Ratchakitprakarn)表示，為入境旅客和旅遊業者提供新冠疫苗加強劑，是划算的投資，因為目前疫苗價格下降，每劑只需數百泰銖。如果一名遊客平均在泰國消費4萬泰銖(約9,000港元)，政府從中收取7%增值稅，其價值將超過疫苗價格。

皮帕表示，觀光暨體育部將與泰國旅遊局和公共衛生部探討這個提議的可行性。如果獲得政府批准，將撥款給公共衛生部購買疫苗，並要求在第一批中國遊客抵達前，為泰國的旅遊從業人員準備加強劑。