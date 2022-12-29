泰國擬提供免費新冠疫苗吸引中國遊客 泰國熱門旅遊目的地搜尋急增230%

中國政府宣布明年1月8日起有秩序恢復出境旅遊，泰國媒體報道，為迎接中國遊客，泰國觀光暨體育部有意提供新冠疫苗加強劑，讓入境旅客和旅遊業者免費接種。
《曼谷郵報》周四報道，泰國觀光暨體育部長皮帕(Phiphat Ratchakitprakarn)表示，為入境旅客和旅遊業者提供新冠疫苗加強劑，是划算的投資，因為目前疫苗價格下降，每劑只需數百泰銖。如果一名遊客平均在泰國消費4萬泰銖(約9,000港元)，政府從中收取7%增值稅，其價值將超過疫苗價格。
皮帕表示，觀光暨體育部將與泰國旅遊局和公共衛生部探討這個提議的可行性。如果獲得政府批准，將撥款給公共衛生部購買疫苗，並要求在第一批中國遊客抵達前，為泰國的旅遊從業人員準備加強劑。
布吉需解決觀光業人手不足問題
報道引述布吉旅遊協會顧問主席Bhumikitti Ruktaengam表示，第一批中國遊客預計在明年第一季末抵泰。在旅遊業復甦前，布吉需要解決某些問題，例如水療中心、酒店、航空公司和移民辦公室的人手短缺。
Bhumikitti指出，目前布吉約60%私人企業已恢復營業。如果中國遊客回歸，還有20%企業可以重新營業。
網易旅遊報道，泰國考慮為入境旅客免費接種疫苗加強劑的消息傳出後，旅遊網站「攜程」上泰國各個熱門旅遊目的地搜尋量急增230%。國內的泰國領事館、簽證中心已全部開放，旅遊、探親、商務等均可正常辦理。