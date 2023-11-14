泰國擬邀中國公安巡邏？ 警高層斥破壞主權 當局澄清只協助辦案

中國遊客此前已可免簽證到泰國旅遊，惟曼谷百貨公司槍擊事件打擊中國客遊泰意欲。(資料圖片)

中國遊客此前已可免簽證到泰國旅遊，惟曼谷百貨公司槍擊事件打擊中國客遊泰意欲，泰國政府據報擬讓中國公安和泰警一起在景點巡邏，以增加遊客信心。不過報道一出遭國內質疑，泰國警察總署署長斥破國家主權，表明反對。政府發言人及後澄清公安只是協助辦案，不會加入巡邏。

泰媒報道，泰國觀光局局長塔帕妮（Thapanee Kiatphaibool）周一(13日)和總理賽塔（Srettha Thavisin）開會後表示，為了增加中國遊客信心，泰國政府決定讓中國公安在數個指定觀光景點加入巡邏，相關單位將於周三(15日)在觀光警察總部開討論執行細節。

新聞曝光後卻引起國內輿論不滿，認為泰國是主權獨立的國家，為何可以讓中國公安在泰國領土上巡邏。

泰國警察總署署長多薩（Torsak Sukwimon）已表明立場反對有關建議，他指泰國讓中國公安巡邏會破壞泰國主權，強調警方有能力保護市民和遊客。

泰國總理府發言人同晚趕緊澄清，指中國遊客擔心會被在泰國的中國罪犯盯上，嚇阻中國人犯罪最好的方式就是邀請公安到泰國來，以增加遊客信心和安全感。發言人強調公安不會加入泰警巡邏行列，只是協助辦案，並不會削弱國家主權。