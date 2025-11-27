泰國水災最少33死　女兒將亡母遺體放冰箱待救援

泰國南部因連日暴雨引發南部地區嚴重水災，已造成最少33人死亡，大部分受災省份的水位仍在持續上漲。超過278萬人的生活受到嚴重影響，數十萬戶家庭被洪水淹沒。

昨日泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）與政府官員前往重災區宋卡府視察，並慰問受災人士。前一日，阿努廷已宣布宋卡府進入緊急狀態。

宋卡府進入緊急狀態

自周末以來，宋卡府許多人被困在被洪水淹沒的家中，等待疏散。一段救援影片在網上流傳，救援隊發現一名在水裡的女子緊緊抓住漂浮在水面上的冰箱，當時房屋內的水位幾乎漲到屋頂。她告訴救援人員：「半夜水位上升得非常高，我媽媽再也堅持不住了。」