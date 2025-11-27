泰國水災最少33死　女兒將亡母遺體放冰箱待救援

泰國南部因連日暴雨引發南部地區嚴重水災，已造成最少33人死亡，大部分受災省份的水位仍在持續上漲。超過278萬人的生活受到嚴重影響，數十萬戶家庭被洪水淹沒。
昨日泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）與政府官員前往重災區宋卡府視察，並慰問受災人士。前一日，阿努廷已宣布宋卡府進入緊急狀態。
宋卡府進入緊急狀態
自周末以來，宋卡府許多人被困在被洪水淹沒的家中，等待疏散。一段救援影片在網上流傳，救援隊發現一名在水裡的女子緊緊抓住漂浮在水面上的冰箱，當時房屋內的水位幾乎漲到屋頂。她告訴救援人員：「半夜水位上升得非常高，我媽媽再也堅持不住了。」
女子80歲的母親不幸溺水身亡，由於水深約1.8米，女子為了防止母親的遺體被強勁的水流沖走，只能將母親的遺體放入冰箱中，直到救援人員抵達現場，才將女子和裝有遺體的冰箱移到乾爽安全的地區。
據泰媒報道，泰國政府已在廊曼皇家泰國空軍基地設立了防洪協調中心，派遣C-130 飛機每天五次往返於受洪水嚴重侵襲的南部地區，以運送物資和人員。
政府發言人安卡薩庫爾基亞特表示：「防洪協調中心旨在規範運作，減少複雜性，以便及時、準確地幫助洪水災民。」
泰國南部洪災共九個省份受災，其中宋卡府受災最為嚴重。
