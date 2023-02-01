泰國沙灘爭豆袋梳化 英婦遭俄遊客遭咬甩手指頭

泰國旅遊熱點帕岸島(Ko Phangan Island)日前發生遊客在沙灘爭豆袋梳化流血事件，一名英國女遊客慘遭一名俄羅斯女子咬甩一截手指頭，相當恐怖。

「吐出一截手指還笑出來」

德國《圖片報》引述與受害人Angelina H同行的德國友人、前擊劍運動員Monika Sozanska稱，事發在上周六下午，兩人當時帶同Angelina的寵物狗找地方飲剛買的椰子汁，見到一對情侶旁的豆袋梳化無人坐，遂問對方有沒有人使用。俄國遊客Vavara G.拒絕，認為兩人沒有付費不可使用。其後一名侍應介入，准許Angelina拎走豆袋梳化。Vavara G.卻追著她們對兩人和狗兒動武，Angelina反抗還擊。Sozanska說：「Angelina撞她的前額，那名女子離開了一會再度回來，而且更加怒氣沖沖。她抓起Angelina的手咬，之後吐出了一截手指，還笑出來。鮮血四濺，像恐怖電影情節。」