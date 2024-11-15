泰國河馬「彈跳豬」推官方歌曲狂「搖屁」　4種語言全球上線(有片)

綜合報道，這首名為《Moodeng Moodeng》的歌曲長達50秒，由當地著名作曲家Mueanphet Ammara創作，並由泰國最大音樂公司之一亞洲歌萊美傳播股份有限公司GMM Music發行。歌曲節奏輕快，歌詞簡單且朗朗上口，例如普通話牌本中「Moo Deng Moo Deng」、「Deng Deng Deng」、「扭屁」、「搖屁」、「來跟我一起玩兒吧」等，並且搭配「彈跳豬」與飼養員互動的可愛畫面。歌曲現已在各大流媒體平台上推出，包括YouTube、Spotify與Apple Music。

以下為《 Moodeng Moodeng 》普通話版本

「 Moo Deng 」意思是「有彈性的豬肉」

「彈跳豬」於今年7月10日出生，「Moo Deng」意思是「有彈性的豬肉」，經由逾2萬名民眾投票選出。「彈跳豬」的蹦跳行為在網絡上廣為流傳，成為了無數迷因的主角。自從「彈跳豬」在泰國春武里府的動物園首次亮相後，她的人氣迅速飆升，吸引了大量的遊客前來參觀，帶來觀光財和IP經濟財富。