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國際
2022-10-06 22:40:57

泰國涉毒前警員開槍血洗托兒所 最少38死包括22名兒童 教師被射殺時身護幼童(有片多圖)

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多具兒童遺體被布覆蓋，地上血漬斑斑。(互聯網)

多具兒童遺體被布覆蓋，地上血漬斑斑。(互聯網)

泰國東北部農磨蘭普府(Nong Bua Lamphu)周四發生嚴重槍擊案，一名前警員闖入托兒所向師生亂槍掃射，最少造成38人死亡，包括22名兒童，死者大部分是兩三歲幼童，還有教職員等，另有十多人受傷。槍手行兇後駕車離開，返家槍殺妻兒後自轟身亡。警方指，槍手因藏毒被革職，行兇前數小時才應訊。

事發於農磨蘭普府城鎮Uthai Sawan，路透社引述警方報道，34歲男子班雅(Panya Khamrap)就其毒品案出庭後，中午12時許到托兒所找兒子，但找不著，於是以霰彈槍、手槍和肉刀行兇。一名在場的女官員稱，疑兇先向4、5名教職員開槍，包括一名懷孕8個月的教師。她們起初以為有人燒炮仗，得知槍擊後驚慌逃生。疑兇射擊其他人後走到一處有兒童在午睡的上鎖房間，強行開門後持刀刺殺兒童。

另有目擊者稱，見疑兇持槍走近，即鎖上托兒所大門，但他開槍打爛門鎖衝進來，「女教師被殺時還抱著一個孩子」。片段可見，現場滿地鮮血，遺體被布覆蓋，有家長激動痛哭。
 

家屬相擁痛哭。(美聯社)

家屬相擁痛哭。(美聯社)

槍手疑受藥物影響行兇

疑兇其後駕車離開，向途人開槍、又開車撞人，將車子燒毀後返回住所，槍殺妻兒後自轟身亡，警方指，他離開托兒所後殺了兩名兒童和9名成人，包括妻兒。《曼谷郵報》報道，疑兇今年1月因涉嫌藏毒被捕，6月被警隊革職，近日出庭令他飽受精神壓力，懷疑事發時受藥物影響。

左為疑兇班雅。(互聯網) 遺體被布覆蓋。(互聯網) 疑兇汽車的防撞桿被撞毀。(互聯網) 疑兇開車逃走，警方發布通緝告示。(美聯社) 傷者送院。(美聯社) 家長在托兒所外焦急等候。(美聯社) 有家長情緒激動。(美聯社) 事發的托兒所。(美聯社) 因傷者眾多，當局呼籲居民捐血，大批居民響應。(美聯社)
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