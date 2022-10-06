泰國涉毒前警員開槍血洗托兒所 最少38死包括22名兒童 教師被射殺時身護幼童(有片多圖)

泰國東北部農磨蘭普府(Nong Bua Lamphu)周四發生嚴重槍擊案，一名前警員闖入托兒所向師生亂槍掃射，最少造成38人死亡，包括22名兒童，死者大部分是兩三歲幼童，還有教職員等，另有十多人受傷。槍手行兇後駕車離開，返家槍殺妻兒後自轟身亡。警方指，槍手因藏毒被革職，行兇前數小時才應訊。

事發於農磨蘭普府城鎮Uthai Sawan，路透社引述警方報道，34歲男子班雅(Panya Khamrap)就其毒品案出庭後，中午12時許到托兒所找兒子，但找不著，於是以霰彈槍、手槍和肉刀行兇。一名在場的女官員稱，疑兇先向4、5名教職員開槍，包括一名懷孕8個月的教師。她們起初以為有人燒炮仗，得知槍擊後驚慌逃生。疑兇射擊其他人後走到一處有兒童在午睡的上鎖房間，強行開門後持刀刺殺兒童。

另有目擊者稱，見疑兇持槍走近，即鎖上托兒所大門，但他開槍打爛門鎖衝進來，「女教師被殺時還抱著一個孩子」。片段可見，現場滿地鮮血，遺體被布覆蓋，有家長激動痛哭。

