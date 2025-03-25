泰國清潔工被攝影師隨手拍　美貌曝光意外爆紅(有片)

一名泰國曼谷的清潔工被俄羅斯攝影師隨手拍照，因為美貌而爆紅，從影片中可看到他為街頭女清潔工拍下照片，對方因面容姣好而在網絡上走紅。有網友指出，女清潔工小麥色的皮膚看起來很完美。

綜合報道，俄羅斯網紅攝影師Semyon Rezchikov近期在社群平台上分享了他在泰國曼谷唐人街為路人照相的經歷，他早前在曼谷著名的耀華力路，拍下一名正專注工作的年輕女清潔工，雖然她穿着制服和螢光背心、戴着帽子，還拿着掃帚，但難以掩蓋清秀的面容。

Rezchikov隨後用即影即有相片再為她拍一張照片，然後送給她，她開心地露出燦爛的微笑。女清潔工自我介紹說名叫「Meen」，並指自己住在曼谷。Rezchikov事後將影片分享於TikTok，詎料留言區被大批網民洗版，點閱率逾於短時間內破百萬次，不少網民驚呼：「這樣子不去當模特兒太可惜了」、「真的太美」、「笑容真一流」，甚至有人質疑她並非真正的清潔工。