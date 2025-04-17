泰國潑水節假期車禍頻生　6天內奪200人命

目前正值泰國重要節慶潑水節（又稱宋干節），由於有大量民眾返鄉或出遊，交通當局也啟動「7天危險期」預防措施。據統計，在7天連假的前6日，泰國各地已有200人死於交通事故。

根據《曼谷郵報》、《民族報》等泰媒報道，泰國內政部副常務次長卡瓊·斯里查瓦諾泰（Kachorn Srichawanothai）17日在記者會上公布統計數據稱，在4月11日至16日的6天假期內，全國共發生1,377宗交通事故，已造成1,362人受傷。

籲嚴格遵守交通規則

卡瓊說，在所有事故中，電單車事故佔比高達83.32%。他呼籲民眾騎車時務必戴安全帽，並嚴格遵守交通規則。

從地區來看，南部的博他侖府（Phatthalung）發生最多宗交通事故，共52宗。北部的南邦府（Lampang）有56人因交通事故受傷為全國最多。首都曼谷的交通事故死亡人數最多，有16人。