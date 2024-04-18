泰國潑水節樂極生悲　6日內243人死亡

一年一度的潑水節是泰國人一年中最快樂的節日，同時吸引全球各地遊客前往當地參與，惟當地民眾紛紛趕回家鄉慶祝，超速駕駛、超車和醉駕等交通意外激增，僅6天內已造成至少243人死亡、1,837人受傷，令這個普天同慶的節日蒙上陰影。

今年潑水節在本月12日至16日結束。按照傳統，當地民眾在假期前一天即11日，紛紛從各地趕回家鄉過節狂歡，卻釀成大量交通事故。泰國教育部長Permpoon Chidchob周三(17日)表示，由於11日至16日間有許多勞工返鄉慶祝潑水節，共造成1,811宗交通事故，其中涉及電單車的車禍最多，佔比高達84.9%，造成243人死亡，另有1,837人受傷。