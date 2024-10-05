泰國火燒校巴25死　男童為救同學折返致葬身火海

泰國校巴火燒車悲劇意外造成25死，其中，有一名男童原本已經脫困，卻又跑回火場救出2名同學，自己最後卻葬身火窟。其父在Facebook發文表示「兒子你是最棒的」，令廣大網友為之鼻酸。
泰國曼谷本月1日發生一宗火燒車意外，一輛載有44名師生的校車在高速公路上失控撞向護欄後起火，有22名學生及3名老師來不及逃出而身亡。
現在讓爸爸怎麼活啊
據泰國媒體報道，一名綽號叫「蟹棒」的男童納塔蓬原本已經逃出生天，卻又再度回到火場內幫忙救人，結果有兩名同學成功逃生，納塔蓬卻葬身火窟。
有同行的老師將此事件告訴納塔蓬的父親，他在Facebook上悲痛發文表示：「平常不管去哪總是在爸爸身邊的男孩，現在讓爸爸怎麼活啊。兒子你是最棒的！納塔蓬今天你自己好好回家，不要迷路啊，回到家人的身邊。」
肇事車輛安裝過量燃氣
帖文發出後不久，就有超過5萬則留言，分享轉發超過3.7萬次，大家紛紛來表達對納塔蓬的哀悼，同時大讚他的勇敢，十分欽佩這位小英雄。
另外，報道指出，校車起火的原因是車輛前方的燃氣外洩。法醫辦公室總指揮代隆皮攀表示：「初步確認校車前方發生了燃氣洩漏，而火勢蔓延是否是因為燃氣連接管的老化或是其他原因，必須等待燃氣系統專家的明確檢查。」據悉肇事車輛安裝了超過允許量的燃氣，違法證據確鑿。
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