泰國火燒校巴25死　男童為救同學折返致葬身火海

泰國校巴火燒車悲劇意外造成25死，其中，有一名男童原本已經脫困，卻又跑回火場救出2名同學，自己最後卻葬身火窟。其父在Facebook發文表示「兒子你是最棒的」，令廣大網友為之鼻酸。

泰國曼谷本月1日發生一宗火燒車意外，一輛載有44名師生的校車在高速公路上失控撞向護欄後起火，有22名學生及3名老師來不及逃出而身亡。

現在讓爸爸怎麼活啊

據泰國媒體報道，一名綽號叫「蟹棒」的男童納塔蓬原本已經逃出生天，卻又再度回到火場內幫忙救人，結果有兩名同學成功逃生，納塔蓬卻葬身火窟。