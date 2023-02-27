泰國爆瘡毒梟整容變青靚白淨「南韓oppa」　騙過警方3次終落網

不少電影情節都有通緝犯通過整容逃避追查，現實又真有人試。泰國一名面部長滿暗瘡的毒梟，為避過警方通緝，竟然走去整容幫自己「改頭換面」，還要整成「南韓oppa」的模樣，其後雖然曾三度被警方拘捕，都無被認出，不過最終天網恢恢，被臥底警員人贓並獲。

綜合報道， 25歲的泰國毒梟Sarahat Sawangjaeng在當地利用虛擬貨幣賣搖頭丸，顧客主要來自於曼谷及其周邊地區，警方已將他視為目標人物，詎料Sarahat自去年12月開始逃避警方追捕的同時，但一直未能將他繩之於法，為了追查Sarahat的下落，警方決定用最原始的方法，派出臥底探員混入組織幫手運毒。