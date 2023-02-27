泰國爆瘡毒梟整容變青靚白淨「南韓oppa」　騙過警方3次終落網

不少電影情節都有通緝犯通過整容逃避追查，現實又真有人試。泰國一名面部長滿暗瘡的毒梟，為避過警方通緝，竟然走去整容幫自己「改頭換面」，還要整成「南韓oppa」的模樣，其後雖然曾三度被警方拘捕，都無被認出，不過最終天網恢恢，被臥底警員人贓並獲。
綜合報道， 25歲的泰國毒梟Sarahat Sawangjaeng在當地利用虛擬貨幣賣搖頭丸，顧客主要來自於曼谷及其周邊地區，警方已將他視為目標人物，詎料Sarahat自去年12月開始逃避警方追捕的同時，但一直未能將他繩之於法，為了追查Sarahat的下落，警方決定用最原始的方法，派出臥底探員混入組織幫手運毒。
毒梟3個月內多次整容
經過臥底從中調查，警方早前終於掌握Sarahat的行蹤，並帶著拘捕令到曼谷一間公寓進行拘捕。警方最初趕到現場，驚覺疑犯的樣貌跟Sarahat不太相似，因為眼前是一個「算得上青靚白淨」的「南韓oppa」，警方隨即仔細再查探所有訊息，終於了解原來Sarahat在這3個月內進行了多次的整容，還改了南韓人姓名「Jimin Cheong」，但更令警方震驚的是，原來之前已經拘捕過Sarahat 3次，每次拘捕，毒梟的樣子都有「進化」，只是警方都被這個假oppa「Jimin Cheong」蒙混過關。
在警方盤問下，Sarahat承認毒品經網上接訂單，以比特幣收款，再將毒品由從歐洲寄到泰國。警方認為，搖頭丸之所以在曼谷流行，與Sarahat有極大關連，警方也深信Sarahat有同黨在逃或身處外國，案件仍在調查中。