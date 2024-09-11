泰國理髮店按「陰莖大小」收費惹熱議　小尺寸剪頭只需10蚊

到理髮店修剪頭髮時，通常是根據頭髮長度收費，但泰國中部大城府有間理髮店另闢蹊徑，以「陰莖長短」收費，價格範圍在小尺寸40泰銖（約10元港幣）到「改良」（modified）尺寸100泰銖（約25元港幣）。

根據「陰莖大小」收取費用的理髮店

泰媒《Thaiger》報導，40歲男性理髮師阿皮拉克（Apirak「Tee」Klinbuppha）表示，他這家理髮店3個月前才開張，雖然還沒取店名，也沒特別打廣告，但他這份根據「陰莖大小」收取費用的價目表，已成功吸引顧客注意。

阿皮拉克說，「理髮服務費用取決於顧客年齡和髮型，我向小朋友或小學生收取『小尺寸』的費用，40泰銖（約10元港幣）。高中生需支付『中尺寸』60泰銖（約15元港幣），成年顧客按『大尺寸』80泰銖（約20元港幣）收費。如果想要更複雜髮型的顧客，則收費100泰銖（約25元港幣）」。